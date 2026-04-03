Rayo 1 - 0 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Rayo 1 - 0 Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de abril de 2026.

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El Rayo ha ganado este miércoles por 1-0 al Elche en un partido disputado en el Campo de Fútbol de Vallecas. Los locales dominaron el encuentro, reflejando su superioridad en la posesión del balón y en el número de remates. El partido se mantuvo sin goles hasta el minuto 74, cuando Randy Nteka, asistido por Álvaro García, anotó el único tanto del encuentro. El Elche jugó con un hombre menos desde el minuto 39 tras la expulsión de Pedro Bigas por doble amarilla, lo que condicionó su rendimiento y facilitó el dominio del Rayo. Isi Palazón fue uno de los jugadores más participativos en el ataque del conjunto madrileño. Con esta victoria, el Rayo suma tres puntos más, alcanzando los 38 y situándose en la octava posición de la clasificación, empatado en puntos con el Getafe y el Athletic Bilbao, pero con un partido más. Por su parte, el Elche permanece en la zona baja de la tabla con 29 puntos, en el puesto 17, y deberá mejorar en las jornadas restantes para evitar el descenso, ya que se encuentra solo un punto por encima del Mallorca, que tiene un partido menos.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: RAYO VALLECANO 1 - ELCHE 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarria; Isi Palazon (Pedro Diaz, min.66), Oscar Valentin (Randy Nteka, min.66), Unai Lopez; Jorge de Frutos (Carlos Martin, min.90+3), Alexandre Zurawski (Sergio Camello, min.84), Alvaro Garcia (Alfonso Espino, min.84).



ELCHE: Matias Dituro; David Affengruber, Leo Petrot, Pedro Bigas; Marc Aguado (Federico Redondo, min.77), Aleix Febas (Gonzalo Villar, min.77), Tete Morente, German Valera; Buba Sangare (Yago Santiago, min.83), Alvaro Rodriguez (Andre Silva, min.76), Rafa Mir (Adria Pedrosa, min.46).



--GOLES.

1-0, min.74: Randy Nteka (Alvaro Garcia) .





--ÁRBITRO.

Jose Munuera, asistido en las bandas por Antonio Martinez y Adrian Diaz, en el VAR: Javier Iglesias y Mario Melero. por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Pedro Bigas (min.22), Rafa Mir (min.45), Alvaro Rodriguez (min.63), y, además expulso por doble amarilla a Pedro Bigas (min.39), por parte del ELCHE.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Campo de Futbol de Vallecas (11,182 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Rayo Vallecano Elche Goles 1 0 Remates Fuera 10 2 Remates 21 9 Pases Totales 410 286 Corners 9 4 Faltas 18 9 Posesión 60% 40% Tiros Bloqueados 7 3 Fueras de Juego 0 0 Tarjetas Amarillas 0 3 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 1 0 Ataques 98 72 Ataques Peligrosos 72 42 Centros 31 14 Saques de Banda 16 25 Saques de Portería 6 12 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 9 18 Paradas 4 3 Contra Golpes 6 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 73 29 2 Champions Real Madrid 69 29 3 Champions Villarreal 58 29 4 Champions Atlético 57 29 5 Europa League Betis 44 29 6 Conference League Celta 41 29 12 Permanencia Rayo 35 30 17 Permanencia Elche 29 30 18 Descenso Mallorca 28 29 19 Descenso Levante 26 29 20 Descenso Real Oviedo 21 29



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Elche 21/12/2025 LaLiga Elche 4-0 Rayo 29/04/2023 LaLiga Elche 4-0 Rayo









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Elche 22/03/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo 16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante 08/03/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Rayo 04/03/2026 LaLiga Rayo 3-0 Real Oviedo









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Elche 21/03/2026 LaLiga Elche 2-1 Mallorca 14/03/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Elche 08/03/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Elche 01/03/2026 LaLiga Elche 2-2 Espanyol









-Próximos partidos del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 12/04/2026 16:15 LaLiga Mallorca Rayo 22/04/2026 19:00 LaLiga Rayo Espanyol 26/04/2026 19:00 LaLiga Rayo Real Sociedad









-Próximos partidos del Elche.

