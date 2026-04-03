Rayo 1 - 0 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Rayo 1 - 0 Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 3 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Rayo ha ganado este miércoles por 1-0 al Elche en un partido disputado en el Campo de Fútbol de Vallecas. Los locales dominaron el encuentro, reflejando su superioridad en la posesión del balón y en el número de remates. El partido se mantuvo sin goles hasta el minuto 74, cuando Randy Nteka, asistido por Álvaro García, anotó el único tanto del encuentro. El Elche jugó con un hombre menos desde el minuto 39 tras la expulsión de Pedro Bigas por doble amarilla, lo que condicionó su rendimiento y facilitó el dominio del Rayo. Isi Palazón fue uno de los jugadores más participativos en el ataque del conjunto madrileño.
Con esta victoria, el Rayo suma tres puntos más, alcanzando los 38 y situándose en la octava posición de la clasificación, empatado en puntos con el Getafe y el Athletic Bilbao, pero con un partido más. Por su parte, el Elche permanece en la zona baja de la tabla con 29 puntos, en el puesto 17, y deberá mejorar en las jornadas restantes para evitar el descenso, ya que se encuentra solo un punto por encima del Mallorca, que tiene un partido menos.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: RAYO VALLECANO 1 - ELCHE 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarria; Isi Palazon (Pedro Diaz, min.66), Oscar Valentin (Randy Nteka, min.66), Unai Lopez; Jorge de Frutos (Carlos Martin, min.90+3), Alexandre Zurawski (Sergio Camello, min.84), Alvaro Garcia (Alfonso Espino, min.84).
ELCHE: Matias Dituro; David Affengruber, Leo Petrot, Pedro Bigas; Marc Aguado (Federico Redondo, min.77), Aleix Febas (Gonzalo Villar, min.77), Tete Morente, German Valera; Buba Sangare (Yago Santiago, min.83), Alvaro Rodriguez (Andre Silva, min.76), Rafa Mir (Adria Pedrosa, min.46).
--GOLES.
1-0, min.74: Randy Nteka (Alvaro Garcia) .
--ÁRBITRO.
Jose Munuera, asistido en las bandas por Antonio Martinez y Adrian Diaz, en el VAR: Javier Iglesias y Mario Melero. por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Pedro Bigas (min.22), Rafa Mir (min.45), Alvaro Rodriguez (min.63), y, además expulso por doble amarilla a Pedro Bigas (min.39), por parte del ELCHE.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Campo de Futbol de Vallecas (11,182 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Rayo Vallecano
| Elche
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 10
| 2
|Remates
| 21
| 9
|Pases Totales
| 410
| 286
|Corners
| 9
| 4
|Faltas
| 18
| 9
|Posesión
| 60%
| 40%
|Tiros Bloqueados
| 7
| 3
|Fueras de Juego
| 0
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 98
| 72
|Ataques Peligrosos
| 72
| 42
|Centros
| 31
| 14
|Saques de Banda
| 16
| 25
|Saques de Portería
| 6
| 12
|Tratamientos
| 1
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 9
| 18
|Paradas
| 4
| 3
|Contra Golpes
| 6
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 73
| 29
|2
| Champions
| Real Madrid
| 69
| 29
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 29
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 29
|5
| Europa League
| Betis
| 44
| 29
|6
| Conference League
| Celta
| 41
| 29
|12
| Permanencia
| Rayo
| 35
| 30
|17
| Permanencia
| Elche
| 29
| 30
|18
| Descenso
| Mallorca
| 28
| 29
|19
| Descenso
| Levante
| 26
| 29
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 21
| 29
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Elche
|21/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 4-0
| Rayo
|29/04/2023
| LaLiga
| Elche
| 4-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Elche
|22/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Rayo
|16/03/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Levante
|08/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Rayo
|04/03/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Elche
|21/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Mallorca
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Elche
|08/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Elche
|01/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Espanyol
-Próximos partidos del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|12/04/2026 16:15
| LaLiga
| Mallorca
| Rayo
|22/04/2026 19:00
| LaLiga
| Rayo
| Espanyol
|26/04/2026 19:00
| LaLiga
| Rayo
| Real Sociedad
-Próximos partidos del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|11/04/2026 16:15
| LaLiga
| Elche
| Valencia
|22/04/2026 19:00
| LaLiga
| Elche
| Atlético
|26/04/2026 19:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Elche