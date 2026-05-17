Rayo 2 - 0 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 17 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Rayo venció este domingo por 2-0 al Villarreal en un partido disputado en el Campo de Fútbol de Vallecas. Los locales mostraron un dominio notable en términos de posesión y remates, lo que se reflejó en el marcador. Sergio Camello abrió el marcador en el minuto 28 tras una asistencia de Andrei Ratiu, y Alexandre Zurawski amplió la ventaja en el minuto 47 con un pase de Oscar Trejo. A pesar de los esfuerzos del Villarreal, que tuvo más córners a su favor, no lograron perforar la defensa del Rayo. Jorge de Frutos fue uno de los jugadores más activos en el ataque del Rayo, contribuyendo al control del juego por parte de su equipo.
Con esta victoria, el Rayo suma 50 puntos, posicionándose en la octava posición de la tabla. A falta de una jornada, el Villarreal, que permanece con 69 puntos, comparte el tercer lugar con el Atlético de Madrid, lo que les asegura un puesto en la próxima edición de la Champions. El Barcelona, con 91 puntos y un partido menos, ya es matemáticamente campeón de LaLiga, mientras que el Real Madrid, con 83 puntos, también tiene asegurada su participación en la Champions. No hubo incidencias relevantes del VAR que cambiaran el curso del partido.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: RAYO VALLECANO 2 - VILLAREAL 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Pathe Ciss, Pep Chavarria (Alfonso Espino, min.81), Florian Lejeune, Andrei Ratiu; Oscar Trejo (Pedro Diaz, min.66), Unai Lopez (Abdul Mumin, min.82), Oscar Valentin; Jorge de Frutos, Alexandre Zurawski (Carlos Martin, min.74), Sergio Camello (Fran Perez, min.73).
VILLAREAL: Arnau Tenas; Willy Kambwala (Logan Costa, min.77), Sergi Cardona, Santiago Mourino, Rafa Marin; Tajon Buchanan (Alfon Gonzalez, min.46), Santi Comesana (Thomas Partey, min.64), Alberto Moleiro, Pape Gueye (Daniel Parejo, min.72); Tani Oluwaseyi (Gerard Moreno, min.63), Ayoze Perez.
--GOLES.
1-0, min.28: Sergio Camello (Andrei Ratiu) .
2-0, min.47: Alexandre Zurawski (Oscar Trejo) .
--ÁRBITRO.
Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Mario Melero. Amonestó a Florian Lejeune (min.61), Unai Lopez (min.82), por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Santiago Mourino (min.90+6), por parte del VILLAREAL.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Campo de Futbol de Vallecas
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Rayo Vallecano
| Villareal
|Goles
| 2
| 0
|Remates Fuera
| 5
| 3
|Remates
| 15
| 11
|Pases Totales
| 472
| 403
|Corners
| 1
| 9
|Faltas
| 12
| 10
|Posesión
| 53%
| 47%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 6
|Fueras de Juego
| 1
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 0
|Ataques
| 122
| 76
|Ataques Peligrosos
| 51
| 51
|Centros
| 5
| 12
|Saques de Banda
| 17
| 19
|Saques de Portería
| 6
| 11
|Tratamientos
| 1
| 2
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 10
| 13
|Paradas
| 2
| 5
|Contra Golpes
| 2
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 91
| 36
|2
| Champions
| Real Madrid
| 83
| 37
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 37
|4
| Champions
| Atlético
| 69
| 37
|5
| Champions
| Betis
| 57
| 36
|6
| Europa League
| Celta
| 51
| 37
|7
| Conference League
| Getafe
| 48
| 37
|8
| Permanencia
| Rayo
| 47
| 37
|18
| Descenso
| Girona
| 40
| 37
|19
| Descenso
| Mallorca
| 39
| 37
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 37
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-0
| Villarreal
|01/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-0
| Rayo
|22/02/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Villarreal
|18/12/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-1
| Rayo
|28/04/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 3-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-0
| Villarreal
|14/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Rayo
|11/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Girona
|03/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Rayo
|26/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-3
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-0
| Villarreal
|13/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Sevilla
|10/05/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Villarreal
|02/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 5-1
| Levante
|26/04/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Celta
-Próximos partidos del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/05/2026 21:00
| LaLiga
| Alavés
| Rayo
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/05/2026 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Atlético