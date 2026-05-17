Rayo 2 - 0 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de mayo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Rayo venció este domingo por 2-0 al Villarreal en un partido disputado en el Campo de Fútbol de Vallecas. Los locales mostraron un dominio notable en términos de posesión y remates, lo que se reflejó en el marcador. Sergio Camello abrió el marcador en el minuto 28 tras una asistencia de Andrei Ratiu, y Alexandre Zurawski amplió la ventaja en el minuto 47 con un pase de Oscar Trejo. A pesar de los esfuerzos del Villarreal, que tuvo más córners a su favor, no lograron perforar la defensa del Rayo. Jorge de Frutos fue uno de los jugadores más activos en el ataque del Rayo, contribuyendo al control del juego por parte de su equipo.

Con esta victoria, el Rayo suma 50 puntos, posicionándose en la octava posición de la tabla. A falta de una jornada, el Villarreal, que permanece con 69 puntos, comparte el tercer lugar con el Atlético de Madrid, lo que les asegura un puesto en la próxima edición de la Champions. El Barcelona, con 91 puntos y un partido menos, ya es matemáticamente campeón de LaLiga, mientras que el Real Madrid, con 83 puntos, también tiene asegurada su participación en la Champions. No hubo incidencias relevantes del VAR que cambiaran el curso del partido.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: RAYO VALLECANO 2 - VILLAREAL 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Pathe Ciss, Pep Chavarria (Alfonso Espino, min.81), Florian Lejeune, Andrei Ratiu; Oscar Trejo (Pedro Diaz, min.66), Unai Lopez (Abdul Mumin, min.82), Oscar Valentin; Jorge de Frutos, Alexandre Zurawski (Carlos Martin, min.74), Sergio Camello (Fran Perez, min.73).



VILLAREAL: Arnau Tenas; Willy Kambwala (Logan Costa, min.77), Sergi Cardona, Santiago Mourino, Rafa Marin; Tajon Buchanan (Alfon Gonzalez, min.46), Santi Comesana (Thomas Partey, min.64), Alberto Moleiro, Pape Gueye (Daniel Parejo, min.72); Tani Oluwaseyi (Gerard Moreno, min.63), Ayoze Perez.



--GOLES.

1-0, min.28: Sergio Camello (Andrei Ratiu) .

2-0, min.47: Alexandre Zurawski (Oscar Trejo) .





--ÁRBITRO.

Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Mario Melero. Amonestó a Florian Lejeune (min.61), Unai Lopez (min.82), por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Santiago Mourino (min.90+6), por parte del VILLAREAL.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Campo de Futbol de Vallecas



-Estadísticas del partido.

Estadística Rayo Vallecano Villareal Goles 2 0 Remates Fuera 5 3 Remates 15 11 Pases Totales 472 403 Corners 1 9 Faltas 12 10 Posesión 53% 47% Tiros Bloqueados 3 6 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 122 76 Ataques Peligrosos 51 51 Centros 5 12 Saques de Banda 17 19 Saques de Portería 6 11 Tratamientos 1 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 10 13 Paradas 2 5 Contra Golpes 2 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 36 2 Champions Real Madrid 83 37 3 Champions Villarreal 69 37 4 Champions Atlético 69 37 5 Champions Betis 57 36 6 Europa League Celta 51 37 7 Conference League Getafe 48 37 8 Permanencia Rayo 47 37 18 Descenso Girona 40 37 19 Descenso Mallorca 39 37 20 Descenso Real Oviedo 29 37



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Rayo 2-0 Villarreal 01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo 22/02/2025 LaLiga Rayo 0-1 Villarreal 18/12/2024 LaLiga Villarreal 1-1 Rayo 28/04/2024 LaLiga Villarreal 3-0 Rayo









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Rayo 2-0 Villarreal 14/05/2026 LaLiga Valencia 1-1 Rayo 11/05/2026 LaLiga Rayo 1-1 Girona 03/05/2026 LaLiga Getafe 0-2 Rayo 26/04/2026 LaLiga Rayo 3-3 Real Sociedad









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Rayo 2-0 Villarreal 13/05/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Sevilla 10/05/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Villarreal 02/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Levante 26/04/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Celta









-Próximos partidos del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 23/05/2026 21:00 LaLiga Alavés Rayo









-Próximos partidos del Villareal.

