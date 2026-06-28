RD Congo 3 - 1 Uzbekistán | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

RD Congo 3 - 1 Uzbekistán: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de junio de 2026.

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La selección de RD Congo se impuso este domingo por 3-1 a Uzbekistán en un partido disputado en el Mercedes-Benz Stadium, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos del Mundial. El encuentro comenzó con ventaja para los uzbekos gracias a un gol de Eldor Shomurodov en el minuto 10. Sin embargo, el equipo africano, que dominó en posesión y remates, logró darle la vuelta al marcador en la segunda mitad. Yoane Wissa igualó el encuentro desde el punto de penalti en el minuto 68, y Fiston Mayele completó la remontada con un gol en el minuto 78. Wissa selló la victoria con su segundo gol en el tiempo de descuento, asistido por Meschack Elia. Cabe destacar que el VAR anuló un gol a Nathanael Mbuku en la primera mitad por una falta previa, lo que podría haber cambiado el rumbo del partido antes del descanso.

El equipo congoleño mostró un juego ofensivo destacado, con Yoane Wissa como el jugador más participativo en ataque, contribuyendo con dos goles cruciales. A pesar de las amonestaciones recibidas, RD Congo mantuvo el control del juego, reflejado en su mayor posesión y número de remates. Por su parte, Uzbekistán, que también sufrió varias amonestaciones, no pudo mantener la ventaja inicial y se vio superado en la segunda parte. Con esta victoria, RD Congo se asegura un lugar en la siguiente fase del torneo, mientras que Uzbekistán queda prácticamente eliminado al no poder sumar los puntos necesarios para avanzar. El encuentro se disputó ante 68,239 espectadores, con una actuación arbitral a cargo de Felix Zwayer.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: RD CONGO 3 - UZBEKISTÁN 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

RD CONGO: Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku (Joris Kayembe Ditu, min.83); Nathanael Mbuku (Meschack Elia, min.72), Samuel Moutoussamy (Ngal Ayel Mukau, min.72), Noah Sadiki, Brian Cipenga (Theo Bongonda, min.72); Yoane Wissa, Cedric Bakambu (Fiston Mayele, min.51).



UZBEKISTÁN: Abduvohid Nematov; Khoziakbar Alidzhanov, Rustamjon Ashurmatov, Abdukodir Khusanov, Jakhongir Urozov (Igor Sergeev, min.82), Sherzod Nasrulloev; Dostonbek Khamdamov (Azizjon Ganiev, min.58), Otabek Shukurov (Odildzhon Khamrobekov, min.58), Akmal Mozgovoy (Jamshid Iskandarov, min.82), Abbosbek Fayzullayev (Oston Urunov, min.73), Eldor Shomurodov.



--GOLES.

0-1, min.10: Eldor Shomurodov (Akmal Mozgovoy) .

1-1, min.68: Yoane Wissa, de penalti.

2-1, min.78: Fiston Mayele.

3-1, min.90(+1): Yoane Wissa (Meschack Elia) .

Gol anulado a Nathanael Mbuku del DR Congo en el minuto 17 .





--ÁRBITRO.

Felix Zwayer, asistido en las bandas por Robert Kempter y Christian Dietz, en el VAR: Bastian Dankert y Dennis Higler. Amonestó a Noah Sadiki (min.21), Nathanael Mbuku (min.45+4), Samuel Moutoussamy (min.62), por parte de RD CONGO. Amonestó a Abdukodir Khusanov (min.43), Sherzod Nasrulloev (min.47), por parte de UZBEKISTÁN.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.17: ¡G O O O O O O O L de RD Congo! Marca Nathanael Mbuku.



Min.18: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para RD Congo.



Min.19: ¡GOL INVALIDADO! - Tras una revisión, el árbitro anula el gol de RD Congo por una falta previa.





--ESTADIO.

Mercedes-Benz Stadium (68,239 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística RD Congo Uzbekistán Goles 3 1 Remates Fuera 14 2 Remates 20 3 Pases Totales 393 249 Corners 2 4 Faltas 6 16 Posesión 58% 42% Tiros Bloqueados 2 0 Fueras de Juego 3 1 Tarjetas Amarillas 3 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 145 90 Ataques Peligrosos 54 45 Centros 24 13 Saques de Banda 25 23 Saques de Portería 7 15 Tratamientos 0 6 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 17 9 Paradas 0 1 Contra Golpes 2 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Colombia 7 3 2 Clasificado Portugal 5 3 3 Tercero ¿? RD Congo 4 3 4 Eliminado Uzbekistán 0 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/06/2026 World Cup Grp. K DR Congo 3-1 Uzbekistan









-Últimos Resultados de RD Congo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/06/2026 World Cup Grp. K DR Congo 3-1 Uzbekistan 24/06/2026 World Cup Grp. K Colombia 1-0 DR Congo 17/06/2026 World Cup Grp. K Portugal 1-1 DR Congo









-Últimos Resultados de Uzbekistán.

