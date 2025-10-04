Real Madrid 3 - 1 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 4 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Real Madrid logró una victoria contundente por 3-1 ante el Villarreal en un partido dominado de principio a fin, con Vinicius Junior como protagonista al marcar dos goles (uno de penalti) y Kylian Mbappé sentenciando el encuentro. La expulsión de Santiago Mourino en el minuto 77 condicionó aún más el partido para los visitantes, que vieron cómo Georges Mikautadze marcó el gol del honor. Los locales mostraron su superioridad con un aplastante 69% de posesión, 26 remates por solo 9 del Villarreal y un juego ofensivo que dejó claras sus intenciones.

Vinicius Junior fue el jugador más destacado del encuentro, siendo clave en la victoria con sus dos tantos y su constante amenaza al marco rival. El partido dejó claro el dominio del Real Madrid, que mantiene su liderato en la competición y sigue en una posición privilegiada para luchar por el título de Liga.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL MADRID 3 - VILLAREAL 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Dani Ceballos (Eduardo Camavinga, min.64), Franco Mastantuono (Brahim Diaz, min.75), Arda Guler (Jude Bellingham, min.64), Vinicius Junior, Kylian Mbappe (Rodrygo, min.83).



VILLAREAL: Arnau Tenas; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan (Nicolas Pepe, min.46), Thomas Partey, Santi Comesana (Daniel Parejo, min.86), Pape Gueye (Alfonso Pedraza, min.73); Tani Oluwaseyi (Adria Altimira, min.82), Alberto Moleiro (Georges Mikautadze, min.46).



--GOLES.

1-0, min.47: Vinicius Junior (Kylian Mbappe) .

2-0, min.69: Vinicius Junior, de penalti.

2-1, min.73: Georges Mikautadze (Pape Gueye) .

3-1, min.81: Kylian Mbappe (Brahim Diaz) .





--ÁRBITRO.

Guillermo Cuadra, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Alejandro Estevez, en el VAR: Javier Iglesias y Juan Luis Pulido. Amonestó a Aurelien Tchouameni (min.33), Franco Mastantuono (min.45+1), por parte del REAL MADRID. Amonestó a Sergi Cardona (min.12), Santiago Mourino (min.21), Pape Gueye (min.69), y, además expulso por doble amarilla a Santiago Mourino (min.77), por parte del VILLAREAL.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Santiago Bernabeu (75,216 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Madrid Villareal Goles 3 1 Remates Fuera 10 3 Remates 26 9 Pases Totales 376 145 Corners 4 0 Faltas 9 14 Posesión 69% 31% Tiros Bloqueados 9 4 Fueras de Juego 0 0 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 2 1 Ataques 133 69 Ataques Peligrosos 96 28 Centros 15 7 Saques de Banda 19 14 Saques de Portería 5 13 Tratamientos 1 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 14 9 Paradas 1 4 Contra Golpes 5 9



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 21 8 2 Champions Barcelona 19 7 3 Champions Villarreal 16 8 4 Champions Elche 13 7 5 Europa League Athletic Bilbao 13 8 6 Conference League Atlético 12 7 18 Descenso Celta 5 7 19 Descenso Real Sociedad 5 7 20 Descenso Mallorca 5 8



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal 15/03/2025 LaLiga Villarreal 1-2 Real Madrid 05/10/2024 LaLiga Real Madrid 2-0 Villarreal 19/05/2024 LaLiga Villarreal 4-4 Real Madrid 17/12/2023 LaLiga Real Madrid 4-1 Villarreal









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/09/2025 Champions Kairat Almaty 0-5 Real Madrid 27/09/2025 LaLiga Atlético 5-2 Real Madrid 23/09/2025 LaLiga Levante 1-4 Real Madrid 20/09/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Espanyol 16/09/2025 Champions Real Madrid 2-1 Marseille









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/10/2025 Champions Villarreal 2-2 Juventus 27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao 23/09/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal 20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna 16/09/2025 Champions Tottenham Hotspur 1-0 Villarreal









-Próximos partidos del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 19/10/2025 21:00 LaLiga Getafe Real Madrid 22/10/2025 21:00 Champions Real Madrid Juventus 26/10/2025 16:15 LaLiga Real Madrid Barcelona









-Próximos partidos del Villareal.

