Real Madrid 3 - 1 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 4 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Real Madrid logró una victoria contundente por 3-1 ante el Villarreal en un partido dominado de principio a fin, con Vinicius Junior como protagonista al marcar dos goles (uno de penalti) y Kylian Mbappé sentenciando el encuentro. La expulsión de Santiago Mourino en el minuto 77 condicionó aún más el partido para los visitantes, que vieron cómo Georges Mikautadze marcó el gol del honor. Los locales mostraron su superioridad con un aplastante 69% de posesión, 26 remates por solo 9 del Villarreal y un juego ofensivo que dejó claras sus intenciones.
Vinicius Junior fue el jugador más destacado del encuentro, siendo clave en la victoria con sus dos tantos y su constante amenaza al marco rival. El partido dejó claro el dominio del Real Madrid, que mantiene su liderato en la competición y sigue en una posición privilegiada para luchar por el título de Liga.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL MADRID 3 - VILLAREAL 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Dani Ceballos (Eduardo Camavinga, min.64), Franco Mastantuono (Brahim Diaz, min.75), Arda Guler (Jude Bellingham, min.64), Vinicius Junior, Kylian Mbappe (Rodrygo, min.83).
VILLAREAL: Arnau Tenas; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan (Nicolas Pepe, min.46), Thomas Partey, Santi Comesana (Daniel Parejo, min.86), Pape Gueye (Alfonso Pedraza, min.73); Tani Oluwaseyi (Adria Altimira, min.82), Alberto Moleiro (Georges Mikautadze, min.46).
--GOLES.
1-0, min.47: Vinicius Junior (Kylian Mbappe) .
2-0, min.69: Vinicius Junior, de penalti.
2-1, min.73: Georges Mikautadze (Pape Gueye) .
3-1, min.81: Kylian Mbappe (Brahim Diaz) .
--ÁRBITRO.
Guillermo Cuadra, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Alejandro Estevez, en el VAR: Javier Iglesias y Juan Luis Pulido. Amonestó a Aurelien Tchouameni (min.33), Franco Mastantuono (min.45+1), por parte del REAL MADRID. Amonestó a Sergi Cardona (min.12), Santiago Mourino (min.21), Pape Gueye (min.69), y, además expulso por doble amarilla a Santiago Mourino (min.77), por parte del VILLAREAL.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Santiago Bernabeu (75,216 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Madrid
| Villareal
|Goles
| 3
| 1
|Remates Fuera
| 10
| 3
|Remates
| 26
| 9
|Pases Totales
| 376
| 145
|Corners
| 4
| 0
|Faltas
| 9
| 14
|Posesión
| 69%
| 31%
|Tiros Bloqueados
| 9
| 4
|Fueras de Juego
| 0
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 2
| 1
|Ataques
| 133
| 69
|Ataques Peligrosos
| 96
| 28
|Centros
| 15
| 7
|Saques de Banda
| 19
| 14
|Saques de Portería
| 5
| 13
|Tratamientos
| 1
| 0
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 14
| 9
|Paradas
| 1
| 4
|Contra Golpes
| 5
| 9
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 8
|2
| Champions
| Barcelona
| 19
| 7
|3
| Champions
| Villarreal
| 16
| 8
|4
| Champions
| Elche
| 13
| 7
|5
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 13
| 8
|6
| Conference League
| Atlético
| 12
| 7
|18
| Descenso
| Celta
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Real Sociedad
| 5
| 7
|20
| Descenso
| Mallorca
| 5
| 8
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-1
| Villarreal
|15/03/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Real Madrid
|05/10/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Villarreal
|19/05/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 4-4
| Real Madrid
|17/12/2023
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/09/2025
| Champions
| Kairat Almaty
| 0-5
| Real Madrid
|27/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 5-2
| Real Madrid
|23/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-4
| Real Madrid
|20/09/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Espanyol
|16/09/2025
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Marseille
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/10/2025
| Champions
| Villarreal
| 2-2
| Juventus
|27/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Athletic Bilbao
|23/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal
|20/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Osasuna
|16/09/2025
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 1-0
| Villarreal
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|19/10/2025 21:00
| LaLiga
| Getafe
| Real Madrid
|22/10/2025 21:00
| Champions
| Real Madrid
| Juventus
|26/10/2025 16:15
| LaLiga
| Real Madrid
| Barcelona
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|18/10/2025 18:30
| LaLiga
| Villarreal
| Betis
|21/10/2025 21:00
| Champions
| Villarreal
| Manchester City
|25/10/2025 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Villarreal