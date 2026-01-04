Real Sociedad 1 - 1 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Sociedad 1 - 1 Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro disputado en el Reale Arena ante 31,567 espectadores, Real Sociedad y Atlético de Madrid cerraron con un empate 1-1, marcador que se definió en la segunda mitad del partido. La apertura del marcador llegó en el minuto 50 por parte de Alexander Soerloth, asistido por Giuliano Simeone, poniendo por delante al conjunto visitante. Sin embargo, la Real Sociedad logró igualar el marcador cinco minutos después, gracias a un tanto de Goncalo Guedes, asistido por Takefusa Kubo. Durante el encuentro, se produjo un momento clave con la intervención del VAR, que revocó un gol inicialmente concedido a la Real Sociedad por un autogol de Alexander Soerloth, debido a una posición de fuera de juego, manteniendo así el empate en el marcador. El partido se caracterizó por una notable disputa en posesión del balón, con un 55% para el Atlético de Madrid contra un 45% para la Real Sociedad, y un número similar de remates por parte de ambos equipos, indicando una lucha equilibrada por la iniciativa del juego. A pesar de las amonestaciones a Goncalo Guedes, Duje Caleta-Car, y Mikel Oyarzabal por parte de la Real Sociedad, y a Matteo Ruggeri y Giacomo Raspadori por el Atlético de Madrid, el encuentro concluyó sin expulsiones, permitiendo a ambos equipos sumar un punto en esta jornada.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 1 - ATLÉTICO DE MADRID 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Sergio Gomez, Duje Caleta-Car; Takefusa Kubo (Arsen Zakharyan, min.89), Carlos Soler, Benat Turrientes (Pablo Marin, min.72), Goncalo Guedes (Ander Barrenetxea, min.72); Brais Mendez (Orri Oskarsson, min.88), Mikel Oyarzabal.



ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri (Robin Le Normand, min.46); Giuliano Simeone, Pablo Barrios (Conor Gallagher, min.46), Koke (Giacomo Raspadori, min.72), Alejandro Baena (Johnny Cardoso, min.60); Alexander Soerloth, Julian Alvarez (Antoine Griezmann, min.60).



--GOLES.

0-1, min.50: Alexander Soerloth (Giuliano Simeone) .

1-1, min.55: Goncalo Guedes (Takefusa Kubo) .

Gol en propia puerta anulado a Alexander Soerloth en el minuto 45 .





--ÁRBITRO.

Juan Martinez, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Miguel Martinez, en el VAR: Luis Mario Milla y Adrian Cordero. Amonestó a Goncalo Guedes (min.13), Duje Caleta-Car (min.45+2), Mikel Oyarzabal (min.75), por parte del REAL SOCIEDAD. Amonestó a Matteo Ruggeri (min.44), Giacomo Raspadori (min.78), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.45: AUTOGOL - ¡Alexander Soerloth envía el balón a su propia red!



Min.45(+2) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para la Real Sociedad.



Min.45(+2) : GOOOOL NO VÁLIDO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de la Real Sociedad es revocado debido a posición de fuera de juego.





--ESTADIO.

Reale Arena (31,567 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Sociedad Atlético de Madrid Goles 1 1 Remates Fuera 6 6 Remates 16 10 Pases Totales 411 506 Corners 6 6 Faltas 11 13 Posesión 45% 55% Tiros Bloqueados 3 2 Fueras de Juego 3 2 Tarjetas Amarillas 3 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 101 87 Ataques Peligrosos 55 37 Centros 17 17 Saques de Banda 19 21 Saques de Portería 8 10 Tratamientos 0 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 15 14 Paradas 1 6 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 45 19 3 Champions Villarreal 38 17 4 Champions Atlético 38 19 5 Europa League Espanyol 33 18 6 Conference League Betis 28 18 15 Permanencia Real Sociedad 18 18 18 Descenso Valencia 16 18 19 Descenso Levante 13 17 20 Descenso Real Oviedo 12 18



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético 10/05/2025 LaLiga Atlético 4-0 Real Sociedad 06/10/2024 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético 25/05/2024 LaLiga Real Sociedad 0-2 Atlético 08/10/2023 LaLiga Atlético 2-1 Real Sociedad









-Últimos Resultados del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético 20/12/2025 LaLiga Levante 1-1 Real Sociedad 12/12/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Girona 06/12/2025 LaLiga Alavés 1-0 Real Sociedad 30/11/2025 LaLiga Real Sociedad 2-3 Villarreal









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético 21/12/2025 LaLiga Girona 0-3 Atlético 13/12/2025 LaLiga Atlético 2-1 Valencia 09/12/2025 Champions PSV Eindhoven 2-3 Atlético 06/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Atlético









-Próximos partidos del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 09/01/2026 21:00 LaLiga Getafe Real Sociedad 18/01/2026 21:00 LaLiga Real Sociedad Barcelona 25/01/2026 19:00 LaLiga Real Sociedad Celta









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.

