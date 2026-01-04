Real Sociedad 1 - 1 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Sociedad 1 - 1 Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 4 de enero de 2026.
En un encuentro disputado en el Reale Arena ante 31,567 espectadores, Real Sociedad y Atlético de Madrid cerraron con un empate 1-1, marcador que se definió en la segunda mitad del partido. La apertura del marcador llegó en el minuto 50 por parte de Alexander Soerloth, asistido por Giuliano Simeone, poniendo por delante al conjunto visitante. Sin embargo, la Real Sociedad logró igualar el marcador cinco minutos después, gracias a un tanto de Goncalo Guedes, asistido por Takefusa Kubo. Durante el encuentro, se produjo un momento clave con la intervención del VAR, que revocó un gol inicialmente concedido a la Real Sociedad por un autogol de Alexander Soerloth, debido a una posición de fuera de juego, manteniendo así el empate en el marcador.
El partido se caracterizó por una notable disputa en posesión del balón, con un 55% para el Atlético de Madrid contra un 45% para la Real Sociedad, y un número similar de remates por parte de ambos equipos, indicando una lucha equilibrada por la iniciativa del juego. A pesar de las amonestaciones a Goncalo Guedes, Duje Caleta-Car, y Mikel Oyarzabal por parte de la Real Sociedad, y a Matteo Ruggeri y Giacomo Raspadori por el Atlético de Madrid, el encuentro concluyó sin expulsiones, permitiendo a ambos equipos sumar un punto en esta jornada.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 1 - ATLÉTICO DE MADRID 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Sergio Gomez, Duje Caleta-Car; Takefusa Kubo (Arsen Zakharyan, min.89), Carlos Soler, Benat Turrientes (Pablo Marin, min.72), Goncalo Guedes (Ander Barrenetxea, min.72); Brais Mendez (Orri Oskarsson, min.88), Mikel Oyarzabal.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri (Robin Le Normand, min.46); Giuliano Simeone, Pablo Barrios (Conor Gallagher, min.46), Koke (Giacomo Raspadori, min.72), Alejandro Baena (Johnny Cardoso, min.60); Alexander Soerloth, Julian Alvarez (Antoine Griezmann, min.60).
--GOLES.
0-1, min.50: Alexander Soerloth (Giuliano Simeone) .
1-1, min.55: Goncalo Guedes (Takefusa Kubo) .
Gol en propia puerta anulado a Alexander Soerloth en el minuto 45 .
--ÁRBITRO.
Juan Martinez, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Miguel Martinez, en el VAR: Luis Mario Milla y Adrian Cordero. Amonestó a Goncalo Guedes (min.13), Duje Caleta-Car (min.45+2), Mikel Oyarzabal (min.75), por parte del REAL SOCIEDAD. Amonestó a Matteo Ruggeri (min.44), Giacomo Raspadori (min.78), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.45: AUTOGOL - ¡Alexander Soerloth envía el balón a su propia red!
Min.45(+2) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para la Real Sociedad.
Min.45(+2) : GOOOOL NO VÁLIDO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de la Real Sociedad es revocado debido a posición de fuera de juego.
--ESTADIO.
Reale Arena (31,567 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Sociedad
| Atlético de Madrid
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 6
| 6
|Remates
| 16
| 10
|Pases Totales
| 411
| 506
|Corners
| 6
| 6
|Faltas
| 11
| 13
|Posesión
| 45%
| 55%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 2
|Fueras de Juego
| 3
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 101
| 87
|Ataques Peligrosos
| 55
| 37
|Centros
| 17
| 17
|Saques de Banda
| 19
| 21
|Saques de Portería
| 8
| 10
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 15
| 14
|Paradas
| 1
| 6
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 49
| 19
|2
| Champions
| Real Madrid
| 45
| 19
|3
| Champions
| Villarreal
| 38
| 17
|4
| Champions
| Atlético
| 38
| 19
|5
| Europa League
| Espanyol
| 33
| 18
|6
| Conference League
| Betis
| 28
| 18
|15
| Permanencia
| Real Sociedad
| 18
| 18
|18
| Descenso
| Valencia
| 16
| 18
|19
| Descenso
| Levante
| 13
| 17
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 12
| 18
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-1
| Atlético
|10/05/2025
| LaLiga
| Atlético
| 4-0
| Real Sociedad
|06/10/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-1
| Atlético
|25/05/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-2
| Atlético
|08/10/2023
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-1
| Atlético
|20/12/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Real Sociedad
|12/12/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Girona
|06/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Real Sociedad
|30/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-3
| Villarreal
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-1
| Atlético
|21/12/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-3
| Atlético
|13/12/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Valencia
|09/12/2025
| Champions
| PSV Eindhoven
| 2-3
| Atlético
|06/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Atlético
-Próximos partidos del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|09/01/2026 21:00
| LaLiga
| Getafe
| Real Sociedad
|18/01/2026 21:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Barcelona
|25/01/2026 19:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Celta
-Próximos partidos del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|18/01/2026 16:15
| LaLiga
| Atlético
| Alavés
|21/01/2026 18:45
| Champions
| Galatasaray
| Atlético
|25/01/2026 19:00
| LaLiga
| Atlético
| Mallorca