Real Sociedad 2 - 1 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Sociedad 2 - 1 Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un vibrante encuentro disputado en el Reale Arena, la Real Sociedad logró imponerse por 2-1 ante el Barcelona, a pesar de que los visitantes dominaron la posesión del balón con un 72% y generaron un total de 25 remates, frente a los 7 de la Real Sociedad. Los goles de Mikel Oyarzabal y Goncalo Guedes sellaron la victoria para el equipo local, mientras que Marcus Rashford descontó para el Barcelona. La actuación del VAR fue determinante en varios momentos del partido, revocando un gol de Fermín López del Barcelona y anulando un penalti pitado inicialmente a favor del mismo equipo, lo que podría haber cambiado el rumbo del encuentro. La expulsión de Carlos Soler en el minuto 88 por parte de la Real Sociedad no impidió que mantuvieran su ventaja en el marcador. Este triunfo coloca a la Real Sociedad en una posición más cómoda en la tabla, alejándose de la zona de descenso, mientras que el Barcelona, a pesar de la derrota, se mantiene en la cima de la clasificación pero ahora con solo un punto de ventaja sobre el Real Madrid, segundo clasificado, lo que mantiene la lucha por el título de LaLiga abierta y emocionante.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 2 - BARCELONA 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu (Duje Caleta-Car, min.82), Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez (Aihen Munoz, min.69); Takefusa Kubo (Ander Barrenetxea, min.69), Benat Turrientes (Jon Gorrotxategi, min.58), Carlos Soler, Goncalo Guedes; Brais Mendez (Alvaro Odriozola, min.58), Mikel Oyarzabal.



BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde (Roony Bardghji, min.86), Pau Cubarsi (Gerard Martin, min.86), Eric Garcia, Alejandro Balde (Joao Cancelo, min.62); Pedri, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Dani Olmo (Marcus Rashford, min.63), Ferran Torres (Robert Lewandowski, min.62).



--GOLES.

1-0, min.32: Mikel Oyarzabal (Goncalo Guedes) .

1-1, min.70: Marcus Rashford (Lamine Yamal) .

2-1, min.71: Goncalo Guedes (Carlos Soler) .

Gol anulado a Fermin Lopez del Barcelona en el minuto 7 .

Penalty pitado a favor del Barcelona anulado, que había cometido Igor Zubeldia en el minuto 45 (+5).





--ÁRBITRO.

Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Carlos del Cerro y Javier Iglesias. Amonestó a Benat Turrientes (min.37), Jon Aramburu (min.51), Igor Zubeldia (min.78), y, además expulsó con tarjeta roja Carlos Soler (min.88), por parte del REAL SOCIEDAD. Amonestó a Eric Garcia (min.76), Robert Lewandowski (min.83), Fermin Lopez (min.86), por parte del BARCELONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.7: Traducción al español: ¡G O O O O O L! ¡Gol del Barcelona! Fermín López ha anotado.



Min.8: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Barcelona.



Min.27: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Barcelona.



Min.29: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.45(+6) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para el Barcelona.



Min.45(+7) : Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió revocar la penalización para el Barcelona.



Min.86: La tarjeta de Carlos Soler del Real Sociedad fue anulada mediante la intervención del VAR.



Min.87: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador de la Real Sociedad.



Min.9: GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol del Barcelona queda revocado debido a una falta cometida previamente.



Min.45(+5) : PENALTI - Igor Zubeldia de la Real Sociedad comete un penalti contra Lamine Yamal.



Min.88: TARJETA ROJA - Después de revisar el partido, el árbitro decide cambiar la tarjeta amarilla originalmente otorgada a Carlos Soler del Real Sociedad por una tarjeta roja.





--ESTADIO.

Reale Arena (36,346 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Sociedad Barcelona Goles 2 1 Remates Fuera 1 11 Remates 7 25 Corners 6 8 Faltas 13 8 Posesión 28% 72% Tiros Bloqueados 0 5 Fueras de Juego 4 3 Tarjetas Amarillas 3 3 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 2 1 Centros 9 19 Saques de Banda 18 15 Saques de Portería 18 2 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 11 17 Paradas 8 3 Contra Golpes 2 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 20 2 Champions Real Madrid 48 20 3 Champions Villarreal 41 19 4 Champions Atlético 41 20 5 Europa League Espanyol 34 20 6 Conference League Betis 32 20 8 Permanencia Real Sociedad 24 20 18 Descenso Alavés 19 20 19 Descenso Levante 14 19 20 Descenso Real Oviedo 13 20



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/01/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Barcelona 28/09/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Real Sociedad 02/03/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Real Sociedad 10/11/2024 LaLiga Real Sociedad 1-0 Barcelona 13/05/2024 LaLiga Barcelona 2-0 Real Sociedad









-Últimos Resultados del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/01/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Barcelona 09/01/2026 LaLiga Getafe 1-2 Real Sociedad 04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético 20/12/2025 LaLiga Levante 1-1 Real Sociedad 12/12/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Girona









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/01/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Barcelona 03/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona 21/12/2025 LaLiga Villarreal 0-2 Barcelona 13/12/2025 LaLiga Barcelona 2-0 Osasuna 09/12/2025 Champions Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt









-Próximos partidos del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 25/01/2026 18:30 LaLiga Real Sociedad Celta 01/02/2026 21:00 LaLiga Athletic Bilbao Real Sociedad 08/02/2026 19:00 LaLiga Real Sociedad Elche









-Próximos partidos del Barcelona.

