Real Sociedad 2 - 0 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Sociedad 2 - 0 Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports
Real Sociedad 2 - 0 Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 4 abril 2026 16:05
Madrid, 4 de abril de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

La Real Sociedad se impuso este sábado por 2-0 al Levante en el Reale Arena, en un partido donde los locales dominaron la posesión y generaron más ocasiones de peligro. Jon Martin abrió el marcador en el minuto 30 tras un pase de Carlos Soler, y Brais Mendez selló la victoria en el minuto 83 con un gol asistido por Pablo Marin. A pesar de las intentonas del Levante, que tuvo un posible penalti revisado por el VAR sin consecuencias, no lograron perforar la portería defendida por Alex Remiro. Con este resultado, la Real Sociedad se mantiene en la sexta posición, igualada a puntos con el Celta, que tiene un partido menos, mientras que el Levante sigue en puestos de descenso, complicando sus opciones de permanencia.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 2 - LEVANTE 0 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Duje Caleta-Car (Aritz Elustondo, min.69), Sergio Gomez; Benat Turrientes (Orri Oskarsson, min.85), Ander Barrenetxea (Pablo Marin, min.63), Luka Sucic (Brais Mendez, min.64), Goncalo Guedes (Ibai Aguirre, min.85), Carlos Soler, Mikel Oyarzabal.

LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno (Alan Matturro, min.46), Adrian De La Fuente; Kareem Tunde (Ivan Romero, min.59), Jon Olasagasti, Oriol Rey (Ugo Raghouber, min.60), Victor Garcia (Tay Abed, min.82), Iker Losada (Pablo Martinez, min.46), Carlos Espi.

--GOLES.
1-0, min.30: Jon Martin (Carlos Soler) .
2-0, min.83: Brais Mendez (Pablo Marin) .
Amarilla al banquillo, a Luis Castro del Levante en el minuto 31 .


--ÁRBITRO.
Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Fabian Blanco, en el VAR: Carlos del Cerro y Raul Gonzalez. Amonestó a Ander Barrenetxea (min.15), Jon Martin (min.87), por parte del REAL SOCIEDAD. Amonestó a Manuel Sanchez (min.15), Matias Moreno (min.17), Carlos Espi (min.54), por parte del LEVANTE.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.68: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Levante.

Min.69: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.


--ESTADIO.
Reale Arena (27,000 espectadores) televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Real Sociedad Levante
Goles 2 0
Remates Fuera 10 3
Remates 17 7
Pases Totales 468 314
Corners 11 5
Faltas 10 14
Posesión 60% 40%
Tiros Bloqueados 2 0
Fueras de Juego 4 0
Tarjetas Amarillas 2 3
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 2 0
Ataques 83 85
Ataques Peligrosos 45 37
Centros 16 10
Saques de Banda 7 10
Saques de Portería 4 4
Tratamientos 1 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 14 14
Paradas 4 3
Contra Golpes 2 1



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 73 29
2 Champions Real Madrid 69 29
3 Champions Villarreal 58 29
4 Champions Atlético 57 29
5 Europa League Betis 44 29
6 Conference League Real Sociedad 41 30
18 Descenso Mallorca 28 29
19 Descenso Levante 26 30
20 Descenso Real Oviedo 21 29



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/04/2026 LaLiga Real Sociedad 2-0 Levante
20/12/2025 LaLiga Levante 1-1 Real Sociedad




-Últimos Resultados del Real Sociedad.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/04/2026 LaLiga Real Sociedad 2-0 Levante
20/03/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Real Sociedad
15/03/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Osasuna
07/03/2026 LaLiga Atlético 3-2 Real Sociedad
28/02/2026 LaLiga Mallorca 0-1 Real Sociedad




-Últimos Resultados del Levante.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/04/2026 LaLiga Real Sociedad 2-0 Levante
21/03/2026 LaLiga Levante 4-2 Real Oviedo
16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante
07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona
27/02/2026 LaLiga Levante 2-0 Alavés




-Próximos partidos del Real Sociedad.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
11/04/2026 14:00 LaLiga Real Sociedad Alavés
22/04/2026 19:00 LaLiga Real Sociedad Getafe
26/04/2026 19:00 LaLiga Rayo Real Sociedad




-Próximos partidos del Levante.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
13/04/2026 21:00 LaLiga Levante Getafe
22/04/2026 19:00 LaLiga Levante Sevilla
26/04/2026 19:00 LaLiga Espanyol Levante


