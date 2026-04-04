Real Sociedad 2 - 0 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Sociedad 2 - 0 Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 4 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
La Real Sociedad se impuso este sábado por 2-0 al Levante en el Reale Arena, en un partido donde los locales dominaron la posesión y generaron más ocasiones de peligro. Jon Martin abrió el marcador en el minuto 30 tras un pase de Carlos Soler, y Brais Mendez selló la victoria en el minuto 83 con un gol asistido por Pablo Marin. A pesar de las intentonas del Levante, que tuvo un posible penalti revisado por el VAR sin consecuencias, no lograron perforar la portería defendida por Alex Remiro. Con este resultado, la Real Sociedad se mantiene en la sexta posición, igualada a puntos con el Celta, que tiene un partido menos, mientras que el Levante sigue en puestos de descenso, complicando sus opciones de permanencia.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 2 - LEVANTE 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Duje Caleta-Car (Aritz Elustondo, min.69), Sergio Gomez; Benat Turrientes (Orri Oskarsson, min.85), Ander Barrenetxea (Pablo Marin, min.63), Luka Sucic (Brais Mendez, min.64), Goncalo Guedes (Ibai Aguirre, min.85), Carlos Soler, Mikel Oyarzabal.
LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno (Alan Matturro, min.46), Adrian De La Fuente; Kareem Tunde (Ivan Romero, min.59), Jon Olasagasti, Oriol Rey (Ugo Raghouber, min.60), Victor Garcia (Tay Abed, min.82), Iker Losada (Pablo Martinez, min.46), Carlos Espi.
--GOLES.
1-0, min.30: Jon Martin (Carlos Soler) .
2-0, min.83: Brais Mendez (Pablo Marin) .
Amarilla al banquillo, a Luis Castro del Levante en el minuto 31 .
--ÁRBITRO.
Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Fabian Blanco, en el VAR: Carlos del Cerro y Raul Gonzalez. Amonestó a Ander Barrenetxea (min.15), Jon Martin (min.87), por parte del REAL SOCIEDAD. Amonestó a Manuel Sanchez (min.15), Matias Moreno (min.17), Carlos Espi (min.54), por parte del LEVANTE.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.68: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Levante.
Min.69: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
--ESTADIO.
Reale Arena (27,000 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Sociedad
| Levante
|Goles
| 2
| 0
|Remates Fuera
| 10
| 3
|Remates
| 17
| 7
|Pases Totales
| 468
| 314
|Corners
| 11
| 5
|Faltas
| 10
| 14
|Posesión
| 60%
| 40%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 0
|Fueras de Juego
| 4
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 0
|Ataques
| 83
| 85
|Ataques Peligrosos
| 45
| 37
|Centros
| 16
| 10
|Saques de Banda
| 7
| 10
|Saques de Portería
| 4
| 4
|Tratamientos
| 1
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 14
| 14
|Paradas
| 4
| 3
|Contra Golpes
| 2
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 73
| 29
|2
| Champions
| Real Madrid
| 69
| 29
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 29
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 29
|5
| Europa League
| Betis
| 44
| 29
|6
| Conference League
| Real Sociedad
| 41
| 30
|18
| Descenso
| Mallorca
| 28
| 29
|19
| Descenso
| Levante
| 26
| 30
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 21
| 29
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-0
| Levante
|20/12/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-0
| Levante
|20/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Real Sociedad
|15/03/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Osasuna
|07/03/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Real Sociedad
|28/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-0
| Levante
|21/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 4-2
| Real Oviedo
|16/03/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Levante
|07/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Girona
|27/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Alavés
-Próximos partidos del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|11/04/2026 14:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Alavés
|22/04/2026 19:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Getafe
|26/04/2026 19:00
| LaLiga
| Rayo
| Real Sociedad
-Próximos partidos del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|13/04/2026 21:00
| LaLiga
| Levante
| Getafe
|22/04/2026 19:00
| LaLiga
| Levante
| Sevilla
|26/04/2026 19:00
| LaLiga
| Espanyol
| Levante