Real Sociedad 3 - 4 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de mayo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Valencia ha ganado este domingo por 3-4 a la Real Sociedad en un emocionante partido disputado en el Reale Arena. La Real Sociedad comenzó fuerte con un gol temprano de Aihen Munoz en el minuto 3, pero Javier Guerra igualó para el Valencia en el minuto 8. Hugo Duro puso al Valencia por delante en el minuto 22. En la segunda mitad, un gol en propia puerta de Cesar Tarrega en el minuto 60 devolvió la igualdad al marcador, y Orri Oskarsson adelantó a los locales en el minuto 63. Sin embargo, Guido Rodríguez empató nuevamente en el minuto 89, y Javier Guerra, con su segundo gol del partido, selló la victoria para el Valencia en el tiempo de descuento. A pesar de la expulsión de Eray Coemert en el minuto 70, el Valencia logró mantener el ritmo y asegurar la victoria, destacando la actuación de Javier Guerra como el jugador más participativo en el ataque.

Con este resultado, el Valencia se sitúa en la novena posición con 49 puntos, mientras que la Real Sociedad permanece en la décima posición con 45 puntos. El Barcelona, con 91 puntos y un partido menos, se proclama campeón de LaLiga, asegurando su clasificación para la próxima edición de la Champions. En la parte baja de la tabla, el Real Oviedo desciende matemáticamente al no poder alcanzar a los equipos fuera de la zona de descenso. La lucha por los puestos europeos sigue abierta, con el Celta asegurando su participación en la Europa League al ocupar la sexta posición con 51 puntos y un partido más que el Betis, que aún tiene posibilidades de alcanzar la clasificación para la Champions.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 3 - VALENCIA 4 (1-2, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Martin, Aihen Munoz (Sergio Gomez, min.57), Aritz Elustondo (Jon Aramburu, min.84), Igor Zubeldia; Benat Turrientes, Carlos Soler, Brais Mendez (Luka Sucic, min.58), Pablo Marin, Arsen Zakharyan (Mikel Oyarzabal, min.58), Orri Oskarsson (Goncalo Guedes, min.79).



VALENCIA: Stole Dimitrievski; Cesar Tarrega, Eray Coemert, Jesus Vazquez, Unai Nunez (Andre Almeida, min.83); Luis Rioja (Largie Ramazani, min.74), Guido Rodriguez, Filip Ugrinic (Thierry Correia, min.73), Diego Lopez (Pepelu, min.74); Hugo Duro (Umar Sadiq, min.73), Javier Guerra.



--GOLES.

1-0, min.3: Aihen Munoz (Aritz Elustondo) .

1-1, min.8: Javier Guerra (Diego Lopez) .

1-2, min.22: Hugo Duro (Eray Coemert) .

2-2, min.60: Cesar Tarrega (pp).

3-2, min.63: Orri Oskarsson (Mikel Oyarzabal) .

3-3, min.89: Guido Rodriguez (Andre Almeida) .

3-4, min.90(+3): Javier Guerra (Thierry Correia) .

Gol en propia puerta Cesar Tarrega en el minuto 60 .





--ÁRBITRO.

Iosu Galech, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Jose Escuela, en el VAR: David Galvez y Oliver De La Fuente. Amonestó a Arsen Zakharyan (min.25), Benat Turrientes (min.86), Jon Martin (min.88), Igor Zubeldia (min.88), por parte del REAL SOCIEDAD. y, además expulsó con tarjeta roja Eray Coemert (min.70), por parte del VALENCIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Reale Arena (28,466 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Sociedad Valencia Goles 3 4 Remates Fuera 5 5 Remates 8 13 Pases Totales 491 412 Corners 3 2 Faltas 13 11 Posesión 55% 45% Tiros Bloqueados 0 2 Fueras de Juego 5 3 Tarjetas Amarillas 4 0 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 2 4 Ataques 112 86 Ataques Peligrosos 44 25 Centros 17 7 Saques de Banda 18 17 Saques de Portería 6 5 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 14 18 Paradas 2 1 Contra Golpes 1 1



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-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 36 2 Champions Real Madrid 83 37 3 Champions Villarreal 69 37 4 Champions Atlético 69 37 5 Champions Betis 57 36 6 Europa League Celta 51 37 7 Conference League Getafe 48 37 9 Permanencia Valencia 46 37 10 Permanencia Real Sociedad 45 37 18 Descenso Girona 40 37 19 Descenso Mallorca 39 37 20 Descenso Real Oviedo 29 37



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Real Sociedad 3-4 Valencia 16/08/2025 LaLiga Valencia 1-1 Real Sociedad 19/01/2025 LaLiga Valencia 1-0 Real Sociedad 28/09/2024 LaLiga Real Sociedad 3-0 Valencia 16/05/2024 LaLiga Real Sociedad 1-0 Valencia









-Últimos Resultados del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Real Sociedad 3-4 Valencia 14/05/2026 LaLiga Girona 1-1 Real Sociedad 09/05/2026 LaLiga Real Sociedad 2-2 Betis 04/05/2026 LaLiga Sevilla 1-0 Real Sociedad 26/04/2026 LaLiga Rayo 3-3 Real Sociedad









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Real Sociedad 3-4 Valencia 14/05/2026 LaLiga Valencia 1-1 Rayo 10/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Valencia 02/05/2026 LaLiga Valencia 0-2 Atlético 25/04/2026 LaLiga Valencia 2-1 Girona









-Próximos partidos del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 23/05/2026 21:00 LaLiga Espanyol Real Sociedad









-Próximos partidos del Valencia.

