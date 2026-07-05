Roman Safiullin 1 - 3 Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de julio de 2026.





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El tenista serbio Novak Djokovic ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam, que se disputa en hierba, tras ganar al ruso Roman Safiullin por 3-1 sets (7-6, 6-3, 3-6, 6-3) en un partido que duró aproximadamente 3 horas y 28 minutos. En el primer set, ambos jugadores intercambiaron quiebres de servicio, pero Djokovic se impuso en el tie-break con un marcador de 8-6. En el segundo set, Djokovic logró un quiebre crucial en el sexto juego para tomar una ventaja decisiva y cerrar el set 6-3. Safiullin respondió en el tercer set, rompiendo el servicio de Djokovic en dos ocasiones para ganar 6-3. En el cuarto set, Djokovic recuperó el control, logrando un quiebre temprano y manteniendo su servicio para sellar el set 6-3 y el partido. Estadísticas destacadas de Djokovic incluyen un 71% de efectividad en su primer servicio y 10 aces a lo largo del partido. Por su parte, Safiullin tuvo un 75% de efectividad en el primer servicio y logró 8 aces. Ambos jugadores cometieron 3 dobles faltas cada uno.



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