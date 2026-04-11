Sevilla 2 - 1 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Sevilla 2 - 1 Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de abril de 2026.

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El Sevilla ha ganado este miércoles por 2-1 al Atlético de Madrid en un partido disputado en el Estadio R. Sanchez Pizjuan. El conjunto sevillista se adelantó en el marcador gracias a un penalti convertido por Akor Adams en el minuto 10, después de una revisión del VAR que cambió la decisión inicial del árbitro. El Atlético igualó el encuentro en el minuto 35 con un gol de Javier Bonar, asistido por Julio Diaz. Sin embargo, justo antes del descanso, Nemanja Gudelj devolvió la ventaja al Sevilla con un gol en el tiempo añadido de la primera mitad. A pesar de que el Atlético dominó en posesión y remates, el equipo local logró mantener su ventaja. Isaac Romero fue uno de los jugadores más participativos en el ataque del Sevilla, mientras que el Atlético, a pesar de sus esfuerzos, no pudo revertir el resultado.

Con este resultado, el Sevilla suma tres puntos importantes en su lucha por alejarse de la zona baja de la tabla, situándose ahora con 37 puntos en la 15ª posición. Por su parte, el Atlético de Madrid, que se mantiene en la cuarta posición con 57 puntos, ve comprometida su lucha por los puestos de Champions, especialmente tras la victoria del Villarreal, que tiene un partido menos y podría superarlo en la clasificación. El Barcelona, con 79 puntos, se mantiene como líder destacado, mientras que el Real Madrid sigue como segundo clasificado. Con solo siete jornadas restantes, el Barcelona se acerca cada vez más a asegurar el título de LaLiga.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SEVILLA 2 - ATLÉTICO DE MADRID 1 (2-1, al descanso).



--EQUIPOS.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Andres Castrin, Juanlu Sanchez (Gabriel Suazo, min.90+4), Kike Salas, Oso; Nemanja Gudelj, Lucien Agoume, Manu Bueno (Djibril Sow, min.70), Isaac Romero (Gerard Fernandez, min.70), Ruben Vargas (Alexis Sanchez, min.78), Akor Adams (Batista Mendy, min.90+4).



ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Javier Bonar, Marc Pubill, Daniel Martinez, Julio Diaz (Jano Monserrate, min.86); Obed Vargas, Rayane Belaid (Ademola Lookman, min.71), Thiago Almada, Rodrigo Mendoza (Javi Morcillo, min.71), Alejandro Baena, Alexander Soerloth.



--GOLES.

1-0, min.10: Akor Adams, de penalti.

1-1, min.35: Javier Bonar (Julio Diaz) .

2-1, min.45(+2): Nemanja Gudelj (Ruben Vargas) .

Amarilla al banquillo, a Antoine Griezmann del Atlético en el minuto 76 .





--ÁRBITRO.

Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Pablo Gonzalez y Raul Gonzalez. Amonestó a Manu Bueno (min.36), Juanlu Sanchez (min.67), Nemanja Gudelj (min.88), Gerard Fernandez (min.90+6), por parte del SEVILLA. Amonestó a Julio Diaz (min.44), Alejandro Baena (min.75), Javi Morcillo (min.90+5), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.6: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Sevilla.



Min.9: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti a favor de Sevilla.





--ESTADIO.

Estadio R. Sanchez Pizjuan (29,723 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Sevilla Atlético de Madrid Goles 2 1 Remates Fuera 4 6 Remates 11 12 Corners 6 6 Faltas 7 12 Posesión 32% 68% Tiros Bloqueados 5 4 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 4 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Centros 12 9 Saques de Banda 14 18 Saques de Portería 7 4 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 3 Tiros de Falta 13 9 Paradas 1 0 Contra Golpes 3 0



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-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 79 31 2 Champions Real Madrid 70 31 3 Champions Villarreal 58 30 4 Champions Atlético 57 31 5 Europa League Betis 45 30 6 Conference League Celta 44 30 15 Permanencia Sevilla 34 31 18 Descenso Mallorca 31 30 19 Descenso Levante 26 30 20 Descenso Real Oviedo 24 30



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/04/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Atlético 01/11/2025 LaLiga Atlético 3-0 Sevilla 06/04/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Atlético 08/12/2024 LaLiga Atlético 4-3 Sevilla 11/02/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Atlético









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/04/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Atlético 05/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Sevilla 21/03/2026 LaLiga Sevilla 0-2 Valencia 15/03/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Sevilla 08/03/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Rayo









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/04/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Atlético 08/04/2026 Champions Barcelona 0-2 Atlético 04/04/2026 LaLiga Atlético 1-2 Barcelona 22/03/2026 LaLiga Real Madrid 3-2 Atlético 18/03/2026 Champions Tottenham Hotspur 3-2 Atlético









-Próximos partidos del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 23/04/2026 19:00 LaLiga Levante Sevilla 26/04/2026 18:30 LaLiga Osasuna Sevilla 03/05/2026 19:00 LaLiga Sevilla Real Sociedad









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.

