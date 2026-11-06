Sevilla 0 - 0 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de noviembre de 2026.

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El Sevilla empató este viernes sin goles frente al Deportivo Alavés en el Estadio R. Sánchez Pizjuán, en un partido correspondiente a la jornada 12 de LaLiga. A pesar de dominar la posesión del balón con un 60% y realizar más remates (11 frente a 8 del Alavés), el conjunto hispalense no logró concretar sus oportunidades. Un momento clave del encuentro fue el penalti fallado por Ruben Vargas en el minuto 32, que pudo haber cambiado el rumbo del partido. En el plano defensivo, ambos equipos mantuvieron la solidez, destacando la actuación del portero del Sevilla, Odysseas Vlachodimos, quien realizó dos paradas importantes. Con este resultado, el Sevilla se mantiene en la sexta posición con 18 puntos, mientras que el Deportivo Alavés sigue en la novena posición con 13 puntos.

El equipo local mostró mayor iniciativa en el ataque, siendo Juan Iglesias uno de los jugadores más participativos, contribuyendo al juego ofensivo del Sevilla. Por su parte, el equipo visitante, a pesar de tener menos posesión, logró mantener el empate gracias a su orden defensivo y a la actuación de su portero, Antonio Sivera. El encuentro, que contó con 38,803 espectadores, no tuvo incidencias relevantes de VAR que alteraran el resultado final. Con este empate, ninguno de los equipos logra acercarse a las posiciones de Champions, mientras que el Alavés se mantiene fuera de la zona de descenso.

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-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: SEVILLA 0 - DEPORTIVO ALAVÉS 0 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Arouna Sangante (Andres Castrin, min.74), Kike Salas, Gabriel Suazo; Youssouf Fofana, Lucien Agoume, Ruben Vargas (Chidera Ejuke, min.59), Isaac Romero (Robbie Ure, min.74), Felix Correia (Alfon Gonzalez, min.85), Lucas Stassin.DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Ville Koski, Nicolas Valentini, Nahuel Tenaglia; Angel Perez (Abderrahman Rebbach, min.61), Antonio Blanco, Pablo Ibanez, Youssef Enriquez (Jonny Otto, min.85), Ander Guevara (Carlos Protesoni, min.60); Lucas Boye (Aitor Manas, min.85), Antonio Martinez (Mariano Diaz, min.74).

-GOLES

Penalty fallado por Ruben Vargas de Sevilla en el minuto 32 .

-ÁRBITRO

Luis Bestard, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Carlos Martinez, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Ivan Caparros. Amonestó a Arouna Sangante (min.47), por parte de SEVILLA. Amonestó a Pablo Ibanez (min.30), Antonio Martinez (min.63), Nicolas Valentini (min.64), por parte de DEPORTIVO ALAVÉS.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Estadio R. Sanchez Pizjuan (38,803 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Sevilla Deportivo Alavés Goles 0 0 Remates Fuera 6 5 Remates 11 8 Pases Totales 390 261 Corners 5 4 Faltas 14 19 Posesión 60% 40% Tiros Bloqueados 2 1 Fueras de Juego 3 2 Tarjetas Amarillas 1 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 112 81 Ataques Peligrosos 56 26 Centros 26 12 Saques de Banda 25 24 Saques de Portería 4 13 Tratamientos 3 9 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 21 17 Paradas 2 2 Contra Golpes 3 1

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 30 11 2 Champions Atlético 28 11 3 Champions Real Madrid 27 11 4 Champions Betis 23 11 5 Europa League Real Sociedad 19 11 6 Conference League Sevilla 18 12 9 Permanencia Alavés 13 12 18 Descenso Levante 10 11 19 Descenso Valencia 9 11 20 Descenso Malaga 5 11

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