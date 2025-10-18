Sevilla 1 - 3 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Actualizado: sábado, 18 octubre 2025 16:03

Madrid, 18 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Mallorca ha ganado este sábado por 1-3 al Sevilla en el partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports. Los visitantes remontaron un gol inicial de Ruben Vargas con tres tantos de Vedat Muriqi y un doblete de Mateo Joseph, siendo este último el jugador más participativo en ataque. El Sevilla, que ha llevado la iniciativa durante gran parte del encuentro, ha visto cómo su rival ha aprovechado la fragilidad defensiva en la segunda mitad para llevarse los tres puntos.

Matemáticamente, el Mallorca se mantiene en puestos de descenso, mientras que el Sevilla se queda en la séptima posición, a seis puntos de los puestos de Champions. No ha habido incidencias destacables del VAR durante el partido.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SEVILLA 1 - MALLORCA 3 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta (Ramon Martinez, min.4), Marcao, Gabriel Suazo; Djibril Sow (Alexis Sanchez, min.71), Batista Mendy, Lucien Agoume; Juanlu Sanchez (Adnan Januzaj, min.71), Isaac Romero (Akor Adams, min.71), Ruben Vargas (Chidera Ejuke, min.88).

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Mateu Morey (Johan Mojica, min.62); Samu, Sergi Darder (Pablo Torre, min.80), Manu Morlanes (Omar Mascarell, min.80), Javi Llabres (Mateo Joseph, min.62), Jan Virgili, Vedat Muriqi (Abdon Prats, min.90).

--GOLES.
1-0, min.16: Ruben Vargas (Jose Angel Carmona) .
1-1, min.67: Vedat Muriqi (Jan Virgili) .
1-2, min.73: Mateo Joseph (Johan Mojica) .
1-3, min.77: Mateo Joseph.


--ÁRBITRO.
Victor Garcia, asistido en las bandas por Julian Villasenor y Ruben Campo, en el VAR: David Galvez y Javier Iglesias. Amonestó a Gabriel Suazo (min.59), Jose Angel Carmona (min.85), por parte del SEVILLA. Amonestó a Antonio Raillo (min.56), por parte del MALLORCA.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Estadio R. Sanchez Pizjuan televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Sevilla Mallorca
Goles 1 3
Remates Fuera 2 1
Remates 12 7
Pases Totales 411 299
Corners 9 2
Faltas 16 13
Posesión 58% 42%
Tiros Bloqueados 6 0
Fueras de Juego 2 0
Tarjetas Amarillas 2 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 2
Ataques 76 70
Ataques Peligrosos 31 27
Centros 13 8
Saques de Banda 15 19
Saques de Portería 3 7
Tratamientos 1 3
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 13 18
Paradas 3 3
Contra Golpes 2 1



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 21 8
2 Champions Barcelona 19 8
3 Champions Villarreal 16 8
4 Champions Betis 15 8
5 Europa League Espanyol 15 9
6 Conference League Atlético 13 8
7 Permanencia Sevilla 13 8
18 Descenso Real Oviedo 6 9
19 Descenso Real Sociedad 5 8
20 Descenso Mallorca 5 8



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/10/2025 LaLiga Sevilla 1-3 Mallorca
24/02/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Mallorca
27/08/2024 LaLiga Mallorca 0-0 Sevilla
22/04/2024 LaLiga Sevilla 2-1 Mallorca
09/12/2023 LaLiga Mallorca 1-0 Sevilla




-Últimos Resultados del Sevilla.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/10/2025 LaLiga Sevilla 1-3 Mallorca
05/10/2025 LaLiga Sevilla 4-1 Barcelona
28/09/2025 LaLiga Rayo 0-1 Sevilla
23/09/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal
20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla




-Últimos Resultados del Mallorca.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/10/2025 LaLiga Sevilla 1-3 Mallorca
04/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Mallorca
27/09/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Alavés
24/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca
21/09/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Atlético




-Próximos partidos del Sevilla.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
24/10/2025 21:00 LaLiga Real Sociedad Sevilla
01/11/2025 16:15 LaLiga Atlético Sevilla
08/11/2025 16:15 LaLiga Sevilla Osasuna




-Próximos partidos del Mallorca.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
26/10/2025 14:00 LaLiga Mallorca Levante
02/11/2025 21:00 LaLiga Betis Mallorca
09/11/2025 18:30 LaLiga Mallorca Getafe


