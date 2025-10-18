Sevilla 1 - 3 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 18 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Mallorca ha ganado este sábado por 1-3 al Sevilla en el partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports. Los visitantes remontaron un gol inicial de Ruben Vargas con tres tantos de Vedat Muriqi y un doblete de Mateo Joseph, siendo este último el jugador más participativo en ataque. El Sevilla, que ha llevado la iniciativa durante gran parte del encuentro, ha visto cómo su rival ha aprovechado la fragilidad defensiva en la segunda mitad para llevarse los tres puntos.
Matemáticamente, el Mallorca se mantiene en puestos de descenso, mientras que el Sevilla se queda en la séptima posición, a seis puntos de los puestos de Champions. No ha habido incidencias destacables del VAR durante el partido.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: SEVILLA 1 - MALLORCA 3 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta (Ramon Martinez, min.4), Marcao, Gabriel Suazo; Djibril Sow (Alexis Sanchez, min.71), Batista Mendy, Lucien Agoume; Juanlu Sanchez (Adnan Januzaj, min.71), Isaac Romero (Akor Adams, min.71), Ruben Vargas (Chidera Ejuke, min.88).
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Mateu Morey (Johan Mojica, min.62); Samu, Sergi Darder (Pablo Torre, min.80), Manu Morlanes (Omar Mascarell, min.80), Javi Llabres (Mateo Joseph, min.62), Jan Virgili, Vedat Muriqi (Abdon Prats, min.90).
--GOLES.
1-0, min.16: Ruben Vargas (Jose Angel Carmona) .
1-1, min.67: Vedat Muriqi (Jan Virgili) .
1-2, min.73: Mateo Joseph (Johan Mojica) .
1-3, min.77: Mateo Joseph.
--ÁRBITRO.
Victor Garcia, asistido en las bandas por Julian Villasenor y Ruben Campo, en el VAR: David Galvez y Javier Iglesias. Amonestó a Gabriel Suazo (min.59), Jose Angel Carmona (min.85), por parte del SEVILLA. Amonestó a Antonio Raillo (min.56), por parte del MALLORCA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio R. Sanchez Pizjuan televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Sevilla
| Mallorca
|Goles
| 1
| 3
|Remates Fuera
| 2
| 1
|Remates
| 12
| 7
|Pases Totales
| 411
| 299
|Corners
| 9
| 2
|Faltas
| 16
| 13
|Posesión
| 58%
| 42%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 0
|Fueras de Juego
| 2
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 2
|Ataques
| 76
| 70
|Ataques Peligrosos
| 31
| 27
|Centros
| 13
| 8
|Saques de Banda
| 15
| 19
|Saques de Portería
| 3
| 7
|Tratamientos
| 1
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 18
|Paradas
| 3
| 3
|Contra Golpes
| 2
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 8
|2
| Champions
| Barcelona
| 19
| 8
|3
| Champions
| Villarreal
| 16
| 8
|4
| Champions
| Betis
| 15
| 8
|5
| Europa League
| Espanyol
| 15
| 9
|6
| Conference League
| Atlético
| 13
| 8
|7
| Permanencia
| Sevilla
| 13
| 8
|18
| Descenso
| Real Oviedo
| 6
| 9
|19
| Descenso
| Real Sociedad
| 5
| 8
|20
| Descenso
| Mallorca
| 5
| 8
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Mallorca
|24/02/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Mallorca
|27/08/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 0-0
| Sevilla
|22/04/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Mallorca
|09/12/2023
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Sevilla
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Mallorca
|05/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-1
| Barcelona
|28/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Sevilla
|23/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal
|20/09/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Sevilla
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Mallorca
|04/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Mallorca
|27/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Alavés
|24/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Mallorca
|21/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Atlético
-Próximos partidos del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/10/2025 21:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Sevilla
|01/11/2025 16:15
| LaLiga
| Atlético
| Sevilla
|08/11/2025 16:15
| LaLiga
| Sevilla
| Osasuna
-Próximos partidos del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|26/10/2025 14:00
| LaLiga
| Mallorca
| Levante
|02/11/2025 21:00
| LaLiga
| Betis
| Mallorca
|09/11/2025 18:30
| LaLiga
| Mallorca
| Getafe