Sevilla 1 - 3 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 18 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Mallorca ha ganado este sábado por 1-3 al Sevilla en el partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports. Los visitantes remontaron un gol inicial de Ruben Vargas con tres tantos de Vedat Muriqi y un doblete de Mateo Joseph, siendo este último el jugador más participativo en ataque. El Sevilla, que ha llevado la iniciativa durante gran parte del encuentro, ha visto cómo su rival ha aprovechado la fragilidad defensiva en la segunda mitad para llevarse los tres puntos.

Matemáticamente, el Mallorca se mantiene en puestos de descenso, mientras que el Sevilla se queda en la séptima posición, a seis puntos de los puestos de Champions. No ha habido incidencias destacables del VAR durante el partido.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SEVILLA 1 - MALLORCA 3 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta (Ramon Martinez, min.4), Marcao, Gabriel Suazo; Djibril Sow (Alexis Sanchez, min.71), Batista Mendy, Lucien Agoume; Juanlu Sanchez (Adnan Januzaj, min.71), Isaac Romero (Akor Adams, min.71), Ruben Vargas (Chidera Ejuke, min.88).



MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Mateu Morey (Johan Mojica, min.62); Samu, Sergi Darder (Pablo Torre, min.80), Manu Morlanes (Omar Mascarell, min.80), Javi Llabres (Mateo Joseph, min.62), Jan Virgili, Vedat Muriqi (Abdon Prats, min.90).



--GOLES.

1-0, min.16: Ruben Vargas (Jose Angel Carmona) .

1-1, min.67: Vedat Muriqi (Jan Virgili) .

1-2, min.73: Mateo Joseph (Johan Mojica) .

1-3, min.77: Mateo Joseph.





--ÁRBITRO.

Victor Garcia, asistido en las bandas por Julian Villasenor y Ruben Campo, en el VAR: David Galvez y Javier Iglesias. Amonestó a Gabriel Suazo (min.59), Jose Angel Carmona (min.85), por parte del SEVILLA. Amonestó a Antonio Raillo (min.56), por parte del MALLORCA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio R. Sanchez Pizjuan televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Sevilla Mallorca Goles 1 3 Remates Fuera 2 1 Remates 12 7 Pases Totales 411 299 Corners 9 2 Faltas 16 13 Posesión 58% 42% Tiros Bloqueados 6 0 Fueras de Juego 2 0 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 2 Ataques 76 70 Ataques Peligrosos 31 27 Centros 13 8 Saques de Banda 15 19 Saques de Portería 3 7 Tratamientos 1 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 18 Paradas 3 3 Contra Golpes 2 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 21 8 2 Champions Barcelona 19 8 3 Champions Villarreal 16 8 4 Champions Betis 15 8 5 Europa League Espanyol 15 9 6 Conference League Atlético 13 8 7 Permanencia Sevilla 13 8 18 Descenso Real Oviedo 6 9 19 Descenso Real Sociedad 5 8 20 Descenso Mallorca 5 8



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/10/2025 LaLiga Sevilla 1-3 Mallorca 24/02/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Mallorca 27/08/2024 LaLiga Mallorca 0-0 Sevilla 22/04/2024 LaLiga Sevilla 2-1 Mallorca 09/12/2023 LaLiga Mallorca 1-0 Sevilla









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/10/2025 LaLiga Sevilla 1-3 Mallorca 05/10/2025 LaLiga Sevilla 4-1 Barcelona 28/09/2025 LaLiga Rayo 0-1 Sevilla 23/09/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal 20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/10/2025 LaLiga Sevilla 1-3 Mallorca 04/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Mallorca 27/09/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Alavés 24/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca 21/09/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Atlético









-Próximos partidos del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 24/10/2025 21:00 LaLiga Real Sociedad Sevilla 01/11/2025 16:15 LaLiga Atlético Sevilla 08/11/2025 16:15 LaLiga Sevilla Osasuna









-Próximos partidos del Mallorca.

