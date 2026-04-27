Stefanos Tsitsipas 2 - 0 Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de abril de 2026.





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El tenista griego Stefanos Tsitsipas ha avanzado a los octavos de final del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida al español Daniel Merida Aguilar con un resultado de 6-4, 6-2 en 1 hora y 9 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el octavo juego. Tsitsipas logró romper el servicio de Merida Aguilar en el noveno juego, lo que le permitió cerrar el set con un 6-4. En el segundo set, Tsitsipas comenzó fuerte rompiendo el servicio de Merida Aguilar en el primer juego y nuevamente en el tercer juego, lo que le permitió tomar una ventaja de 4-0. Merida Aguilar logró mantener su servicio en el quinto y séptimo juegos, pero Tsitsipas mantuvo el suyo para cerrar el set 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Stefanos Tsitsipas tuvo un porcentaje de primer servicio del 60% y ganó el 77% de sus puntos de servicio, sin cometer dobles faltas y logrando 2 aces durante el partido.



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