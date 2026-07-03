Suiza 2 - 0 Argelia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Suiza 2 - 0 Argelia: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de julio de 2026.

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Suiza ha ganado este sábado por 2-0 a Argelia en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA, celebrado en el BC Place Vancouver. El equipo suizo se adelantó en el marcador temprano, gracias a un gol de Breel Embolo en el minuto 10, tras una asistencia de Johan Manzambi. Argelia, a pesar de tener mayor posesión de balón y más pases totales, no logró concretar sus oportunidades. En el inicio de la segunda mitad, Dan Ndoye amplió la ventaja para Suiza en el minuto 46, asegurando así el pase a la siguiente ronda. El equipo suizo mostró un juego efectivo, mientras que Argelia, a pesar de su dominio en la posesión, no pudo revertir el marcador.

El encuentro estuvo marcado por la solidez defensiva de Suiza y la falta de acierto de Argelia en el ataque. A pesar de los esfuerzos de jugadores como Fares Chaibi y Houssem Aouar, quienes intentaron liderar el frente ofensivo argelino, no lograron superar a la defensa suiza ni al portero Gregor Kobel. El árbitro, Yael Falcon, no tuvo intervenciones significativas del VAR que alteraran el curso del partido. Con esta victoria, Suiza avanza a los cuartos de final, mientras que Argelia queda eliminada del torneo. Breel Embolo fue uno de los jugadores más destacados en el ataque suizo, participando activamente en el juego ofensivo de su equipo.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SUIZA 2 - ARGELIA 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

SUIZA: Gregor Kobel; Denis Zakaria (Silvan Widmer, min.87), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Dan Ndoye (Michel Aebischer, min.87), Johan Manzambi (Noah Okafor, min.70), Ruben Vargas (Fabian Rieder, min.70), Breel Embolo (Zeki Amdouni, min.82).



ARGELIA: Luca Zidane; Rafik Belghali (Adil Boulbina, min.82), Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Nabil Bentaleb (Hicham Boudaoui, min.71), Ramiz Zerrouki (Amine Gouiri, min.58), Fares Chaibi; Riyad Mahrez (Anis Hadj Moussa, min.71), Ibrahim Maza, Houssem Aouar (Jaouen Hadjam, min.58).



--GOLES.

1-0, min.10: Breel Embolo (Johan Manzambi) .

2-0, min.46: Dan Ndoye.





--ÁRBITRO.

Yael Falcon, asistido en las bandas por Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodriguez, en el VAR: Hernan Mastrangelo y Erick Miranda. por parte de SUIZA. Amonestó a Fares Chaibi (min.36), Hicham Boudaoui (min.72), por parte de ARGELIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

BC Place Vancouver (52,497 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Suiza Argelia Goles 2 0 Remates Fuera 4 3 Remates 11 8 Pases Totales 463 588 Corners 4 2 Faltas 10 12 Posesión 44% 56% Tiros Bloqueados 2 3 Fueras de Juego 0 2 Tarjetas Amarillas 0 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 91 114 Ataques Peligrosos 33 40 Centros 15 10 Saques de Banda 20 18 Saques de Portería 9 6 Tratamientos 6 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 14 10 Paradas 2 2 Contra Golpes 6 0



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/07/2026 World Cup Final Stage Switzerland 2-0 Algeria









-Últimos Resultados de Suiza.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/07/2026 World Cup Final Stage Switzerland 2-0 Algeria 24/06/2026 World Cup Grp. B Switzerland 2-1 Canada 18/06/2026 World Cup Grp. B Switzerland 4-1 Bosnia and Herzegovina 13/06/2026 World Cup Grp. B Qatar 1-1 Switzerland









-Últimos Resultados de Argelia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/07/2026 World Cup Final Stage Switzerland 2-0 Algeria 28/06/2026 World Cup Grp. J Algeria 3-3 Austria 23/06/2026 World Cup Grp. J Jordan 1-2 Algeria 17/06/2026 World Cup Grp. J Argentina 3-0 Algeria









-Próximos partidos de Suiza.

