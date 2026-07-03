Suiza 2 - 0 Argelia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Suiza 2 - 0 Argelia: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 3 de julio de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
Suiza ha ganado este sábado por 2-0 a Argelia en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA, celebrado en el BC Place Vancouver. El equipo suizo se adelantó en el marcador temprano, gracias a un gol de Breel Embolo en el minuto 10, tras una asistencia de Johan Manzambi. Argelia, a pesar de tener mayor posesión de balón y más pases totales, no logró concretar sus oportunidades. En el inicio de la segunda mitad, Dan Ndoye amplió la ventaja para Suiza en el minuto 46, asegurando así el pase a la siguiente ronda. El equipo suizo mostró un juego efectivo, mientras que Argelia, a pesar de su dominio en la posesión, no pudo revertir el marcador.
El encuentro estuvo marcado por la solidez defensiva de Suiza y la falta de acierto de Argelia en el ataque. A pesar de los esfuerzos de jugadores como Fares Chaibi y Houssem Aouar, quienes intentaron liderar el frente ofensivo argelino, no lograron superar a la defensa suiza ni al portero Gregor Kobel. El árbitro, Yael Falcon, no tuvo intervenciones significativas del VAR que alteraran el curso del partido. Con esta victoria, Suiza avanza a los cuartos de final, mientras que Argelia queda eliminada del torneo. Breel Embolo fue uno de los jugadores más destacados en el ataque suizo, participando activamente en el juego ofensivo de su equipo.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: SUIZA 2 - ARGELIA 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
SUIZA: Gregor Kobel; Denis Zakaria (Silvan Widmer, min.87), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Dan Ndoye (Michel Aebischer, min.87), Johan Manzambi (Noah Okafor, min.70), Ruben Vargas (Fabian Rieder, min.70), Breel Embolo (Zeki Amdouni, min.82).
ARGELIA: Luca Zidane; Rafik Belghali (Adil Boulbina, min.82), Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Nabil Bentaleb (Hicham Boudaoui, min.71), Ramiz Zerrouki (Amine Gouiri, min.58), Fares Chaibi; Riyad Mahrez (Anis Hadj Moussa, min.71), Ibrahim Maza, Houssem Aouar (Jaouen Hadjam, min.58).
--GOLES.
1-0, min.10: Breel Embolo (Johan Manzambi) .
2-0, min.46: Dan Ndoye.
--ÁRBITRO.
Yael Falcon, asistido en las bandas por Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodriguez, en el VAR: Hernan Mastrangelo y Erick Miranda. por parte de SUIZA. Amonestó a Fares Chaibi (min.36), Hicham Boudaoui (min.72), por parte de ARGELIA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
BC Place Vancouver (52,497 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Suiza
| Argelia
|Goles
| 2
| 0
|Remates Fuera
| 4
| 3
|Remates
| 11
| 8
|Pases Totales
| 463
| 588
|Corners
| 4
| 2
|Faltas
| 10
| 12
|Posesión
| 44%
| 56%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 3
|Fueras de Juego
| 0
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 91
| 114
|Ataques Peligrosos
| 33
| 40
|Centros
| 15
| 10
|Saques de Banda
| 20
| 18
|Saques de Portería
| 9
| 6
|Tratamientos
| 6
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 14
| 10
|Paradas
| 2
| 2
|Contra Golpes
| 6
| 0
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/07/2026
| World Cup Final Stage
| Switzerland
| 2-0
| Algeria
-Últimos Resultados de Suiza.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/07/2026
| World Cup Final Stage
| Switzerland
| 2-0
| Algeria
|24/06/2026
| World Cup Grp. B
| Switzerland
| 2-1
| Canada
|18/06/2026
| World Cup Grp. B
| Switzerland
| 4-1
| Bosnia and Herzegovina
|13/06/2026
| World Cup Grp. B
| Qatar
| 1-1
| Switzerland
-Últimos Resultados de Argelia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/07/2026
| World Cup Final Stage
| Switzerland
| 2-0
| Algeria
|28/06/2026
| World Cup Grp. J
| Algeria
| 3-3
| Austria
|23/06/2026
| World Cup Grp. J
| Jordan
| 1-2
| Algeria
|17/06/2026
| World Cup Grp. J
| Argentina
| 3-0
| Algeria
-Próximos partidos de Suiza.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|07/07/2026 22:00
| World Cup Final Stage
| Switzerland
| Colombia/Ghana