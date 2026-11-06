Taylor Fritz 1 - 2 Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Rolex Paris Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de noviembre de 2026.





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El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a las semifinales del torneo Rolex Paris Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000, que se disputa en pista dura bajo techo, tras ganar al estadounidense Taylor Fritz por 6-7, 7-5, 6-3 en un partido que duró 2 horas y 44 minutos. En el primer set, Taylor Fritz se llevó el set en un ajustado tiebreak con un marcador de 7-6, logrando romper el servicio de Alcaraz en el quinto juego, aunque Alcaraz recuperó el break en el décimo juego. El set se decidió en el tiebreak, donde Fritz prevaleció. En el segundo set, Carlos Alcaraz logró romper el servicio de Fritz en el décimo juego, llevándose el set 7-5. Alcaraz mostró solidez en sus juegos de servicio y aprovechó las oportunidades de break para nivelar el partido. En el tercer set, Alcaraz comenzó con fuerza, rompiendo el servicio de Fritz en el cuarto juego y manteniendo su ventaja para cerrar el set 6-3. Alcaraz mostró un alto porcentaje de primeros servicios y fue efectivo en los puntos de break, lo que le permitió ganar el partido y avanzar a las semifinales. Estadísticas destacadas de Alcaraz incluyen un 68% de primeros servicios, 60 puntos ganados con el primer servicio y 19 con el segundo. Además, logró 4 breaks a lo largo del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



