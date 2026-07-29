Taylor Fritz 2 - 0 Kamil Majchrzak: resumen y estadísticas del partido de Mubadala Citi DC Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de julio de 2026.





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El tenista estadounidense Taylor Fritz ha avanzado a los cuartos de final del torneo Mubadala Citi DC Open, de categoría ATP Tour 500, que se disputa en pista dura en Washington (USA), tras ganar al polaco Kamil Majchrzak por 6-3, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 16 minutos. En el primer set, Taylor Fritz logró un break en el segundo juego, lo que le permitió tomar una ventaja temprana. Mantuvo su servicio durante todo el set, cerrándolo con un marcador de 6-3. En el segundo set, Fritz nuevamente consiguió un break crucial en el quinto juego, consolidando su ventaja y llevándose el set por 6-4. Taylor Fritz mostró un sólido desempeño en su servicio, con un 67% de primeros servicios y ganando el 84% de los puntos con su primer servicio. Además, logró 14 aces a lo largo del partido, lo que contribuyó significativamente a su victoria en sets corridos.



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