Taylor Fritz 2 - 0 Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Nordic Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de noviembre de 2026.





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El tenista estadounidense Taylor Fritz ha avanzado a la final del torneo BNP Paribas Nordic Open, de categoría ATP Tour 250, que se disputa en pista dura en Estocolmo, tras ganar por la vía rápida al italiano Lorenzo Musetti con un resultado de 6-4, 6-2. En el primer set, Taylor Fritz logró romper el servicio de Lorenzo Musetti en el tercer juego, lo que le permitió tomar ventaja y mantener su servicio para cerrar el set 6-4. En el segundo set, Fritz volvió a romper el servicio de Musetti en el tercer y quinto juego, consolidando su ventaja y llevándose el set 6-2. Estadísticas destacadas de saque para Taylor Fritz: tuvo un 72% de efectividad en el primer servicio, ganó el 79% de los puntos con su servicio y realizó 7 aces durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



