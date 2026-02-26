Terence Atmane 2 - 1 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Mexican Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

El tenista francés Terence Atmane ha avanzado a los cuartos de final del torneo del Mexican Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Rafael Jodar con un resultado de (6-2, 4-6, 6-1). Durante el partido, Atmane destacó por su solidez al servicio, manteniendo su saque a lo largo de los tres sets y logrando romper el servicio de Jodar en momentos clave. Atmane no concedió ningún set por la vía rápida, demostrando su fortaleza en los intercambios desde el fondo de la pista y su habilidad para aprovechar las oportunidades de break.



