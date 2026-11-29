Resultados de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de noviembre de 2026.

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El Valencia ha empatado este domingo 1-1 contra Osasuna en el Estadio Mestalla, en un duelo donde ambos equipos se repartieron el protagonismo. El conjunto local llevó la iniciativa con un 55% de posesión y 13 remates, aunque no logró superar a un Osasuna que también generó peligro con 13 disparos. El marcador se abrió en el minuto 63 con un gol de Rubén García para los visitantes, asistido por Raúl Moro. Sin embargo, el Valencia igualó el encuentro en el minuto 74 gracias a Hugo Duro, quien aprovechó un pase de David Otorbi. El partido estuvo marcado por la intervención del VAR, que anuló un gol a Asier Osambela en el minuto 88 por una falta previa. En la clasificación, el empate deja al Valencia en la 16ª posición con 14 puntos, mientras que Osasuna se mantiene en el 10º puesto con 17 puntos.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: VALENCIA 1 - OSASUNA 1 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Arnau Martinez, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Daniel Raba (David Otorbi, min.68), Pepelu, Luis Rioja (Arnaut Danjuma, min.58), Guido Rodriguez (Hugo Duro, min.68); Umar Sadiq (Aimar Blazquez, min.86), Javier Guerra.OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Jorge Herrando, Diego Rico; Jonathan Dubasin (Ruben Garcia, min.58), Aimar Oroz (Lucas Torro, min.71), Raul Moro, Jon Moncayola (Asier Osambela, min.87), Moi Gomez (Iker Munoz, min.87), Ante Budimir (Raul Garcia, min.87).

-GOLES

0-1, min.63: Ruben Garcia (Raul Moro) .1-1, min.74: Hugo Duro (David Otorbi) .Amarilla al banquillo, a Javier Aguirre del Valencia en el minuto 64 . Gol anulado a Asier Osambela de Osasuna en el minuto 88 .

-ÁRBITRO

Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Javier Iglesias y Juan Luis Pulido. Amonestó a Guido Rodriguez (min.12), Luis Rioja (min.42), Cesar Tarrega (min.80), por parte de VALENCIA. Amonestó a Moi Gomez (min.28), Aimar Oroz (min.59), por parte de OSASUNA.

-INCIDENCIAS VAR

Min.88: ¡G O O O O O O O L de Osasuna! Marca Asier Osambela.Min.89: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Osasuna.Min.90(+1) : ¡GOL INVALIDADO! - Tras una revisión, el árbitro anula el gol de Osasuna por una falta previa.

-ESTADIO

Estadio Mestalla (43,209 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Valencia Osasuna Goles 1 1 Remates Fuera 6 2 Remates 13 13 Pases Totales 441 366 Corners 6 5 Faltas 11 16 Posesión 55% 45% Tiros Bloqueados 4 6 Fueras de Juego 4 2 Tarjetas Amarillas 3 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 90 99 Ataques Peligrosos 53 41 Centros 22 15 Saques de Banda 13 9 Saques de Portería 4 5 Tratamientos 0 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 18 15 Paradas 4 2 Contra Golpes 2 0

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 36 13 2 Champions Atlético 34 14 3 Champions Real Madrid 33 14 4 Champions Betis 27 14 5 Europa League Real Sociedad 22 13 6 Conference League Racing 20 14 10 Permanencia Osasuna 16 14 16 Permanencia Valencia 13 14 18 Descenso Getafe 12 13 19 Descenso Elche 11 14 20 Descenso Malaga 5 14

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