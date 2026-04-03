Varvara Lepchenko 2 - 1 Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Copa Colsanitas (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de abril de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista estadounidense Varvara Lepchenko ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Copa Colsanitas en Bogotá, de categoría WTA 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la española Jessica Bouzas Maneiro por 6-0, 2-6, 7-5 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 16 minutos. En el primer set, Lepchenko dominó completamente, logrando romper el servicio de Bouzas Maneiro en todos sus juegos y cerrando el set con un contundente 6-0. Bouzas Maneiro no pudo mantener su servicio en ninguna ocasión, lo que le permitió a Lepchenko ganar por la vía rápida. El segundo set vio un cambio de dinámica, con Bouzas Maneiro rompiendo el servicio de Lepchenko en tres ocasiones. Bouzas Maneiro mantuvo su servicio en los juegos cruciales, llevándose el set por 6-2. El tercer set fue más disputado, con ambos jugadores intercambiando breaks. Lepchenko logró romper el servicio de Bouzas Maneiro en el último juego, cerrando el set 7-5. En términos de estadísticas de saque, Lepchenko tuvo un 55% de efectividad en el primer servicio y salvó 15 de 23 puntos de break a lo largo del partido.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



