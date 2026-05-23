Victoria Mboko 1 - 2 Emma Navarro: resumen y estadísticas del partido de Internationaux de Strasbourg (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de mayo de 2026.





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Emma Navarro se ha proclamado campeona del torneo Internationaux de Strasbourg, de categoría WTA 500 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a Victoria Mboko por 6-0, 5-7, 6-2 en 2 horas y 20 minutos. En el primer set, Emma Navarro dominó completamente, logrando romper el servicio de Victoria Mboko en cuatro ocasiones para ganar 6-0. Victoria Mboko no pudo mantener su servicio en ningún juego del set, lo que permitió a Navarro llevarse el set por la vía rápida. El segundo set fue más disputado, con ambos jugadoras intercambiando breaks. Victoria Mboko logró romper el servicio de Navarro en tres ocasiones, mientras que Navarro consiguió dos breaks. Finalmente, Mboko se llevó el set 7-5. En el tercer set, Emma Navarro volvió a tomar el control del partido, rompiendo el servicio de Victoria Mboko en dos ocasiones. Navarro mantuvo su servicio en todos sus juegos, cerrando el set 6-2 y asegurando el título.



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