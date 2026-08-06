Viktorija Golubic 0 - 2 Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de agosto de 2026.





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La tenista polaca Iga Swiatek ha avanzado a los octavos de final del torneo de National Bank Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la suiza Viktorija Golubic por la vía rápida con un resultado de 6-2, 6-1 en 1 hora y 6 minutos. En el primer set, Iga Swiatek logró romper el servicio de Viktorija Golubic en tres ocasiones, mientras que Golubic solo pudo romper el servicio de Swiatek una vez. Swiatek mantuvo su servicio en tres juegos, llevándose el set por 6-2. En el segundo set, Swiatek continuó con su dominio, rompiendo el servicio de Golubic tres veces más y manteniendo su servicio en todos sus juegos. Swiatek no concedió ningún break point en este set, lo que le permitió cerrar el partido con un 6-1. En cuanto a las estadísticas de saque, Swiatek tuvo un 68% de efectividad en su primer servicio, ganando el 77% de los puntos jugados con su primer saque y el 54% con su segundo saque. Además, logró 2 aces y cometió 1 doble falta durante el encuentro.



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