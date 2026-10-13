Villareal 3 - 1 Napoles | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Villareal 3 - 1 Napoles: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (II) de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 13 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Villarreal ha ganado este martes por 3-1 al Napoli en un emocionante encuentro de la Champions, disputado en el Estadio de la Cerámica. El partido comenzó con el Napoli adelantándose en el marcador gracias a un gol de Amir Rrahmani en el minuto 8. Sin embargo, el equipo local reaccionó rápidamente y logró empatar con un tanto de Georges Mikautadze en el minuto 23. Poco después, Santiago Mourino puso al Villarreal por delante en el marcador en el minuto 26. A lo largo del partido, el Villarreal mostró mayor control y protagonismo, reflejado en su superioridad en remates y posesión de balón. En la segunda mitad, Tani Oluwaseyi selló la victoria del Villarreal con un gol en el minuto 86, asistido por Ayoze Pérez.
El Napoli, aunque intentó generar peligro, no pudo revertir la situación a pesar de los cambios tácticos introducidos por su entrenador. Kevin De Bruyne fue uno de los jugadores más activos del equipo visitante, pero su esfuerzo no fue suficiente para cambiar el destino del partido. El Villarreal, liderado por un participativo Alberto Moleiro, se mostró sólido en defensa y efectivo en ataque, asegurando así una importante victoria en casa. El encuentro se desarrolló sin intervenciones significativas del VAR, y ambos equipos terminaron con once jugadores en el campo, a pesar de las amonestaciones recibidas por varios jugadores de ambos bandos.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: VILLAREAL 3 - NAPOLES 1 (2-1, al descanso).
-EQUIPOS
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Nathan Saliba, Santi Comesana (Ayoze Perez, min.83), Pape Gueye (Sergi Cardona, min.83), Alberto Moleiro (Juan Foyth, min.68); Gerard Moreno (Tani Oluwaseyi, min.66), Georges Mikautadze (Alex Freeman, min.66).
NAPOLES: Vanja Milinkovic-Savic; Rafa Marin (Lorenzo Lucca, min.72), Amir Rrahmani, Benoit Badiashile; Matteo Politano (David Neres, min.60), Scott McTominay (Leonardo Spinazzola, min.60), Giovanni Di Lorenzo, Giovane Nascimento (Noa Lang, min.60), Billy Gilmour (Stanislav Lobotka, min.72), Kevin De Bruyne, Rasmus Hoejlund.
-GOLES
0-1, min.8: Amir Rrahmani.
1-1, min.23: Georges Mikautadze.
2-1, min.26: Santiago Mourino (Gerard Moreno) .
3-1, min.86: Tani Oluwaseyi (Ayoze Perez) .
-ÁRBITRO
Daniel Siebert, asistido en las bandas por Jan Seidel y Rafael Foltyn, en el VAR: Soeren Storks y Bastian Dankert. Amonestó a Georges Mikautadze (min.33), Nathan Saliba (min.67), por parte de VILLAREAL. Amonestó a Giovane Nascimento (min.55), Kevin De Bruyne (min.62), Giovanni Di Lorenzo (min.85), por parte de NAPOLES.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Estadio de la Ceramica
Estadísticas del partido
|Estadística
| Villareal
| Napoles
|Goles
| 3
| 1
|Remates Fuera
| 7
| 7
|Remates
| 18
| 12
|Pases Totales
| 440
| 393
|Corners
| 4
| 4
|Faltas
| 8
| 15
|Posesión
| 52%
| 48%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 2
|Fueras de Juego
| 3
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 0
|Ataques
| 84
| 109
|Ataques Peligrosos
| 33
| 58
|Centros
| 11
| 20
|Saques de Banda
| 13
| 18
|Saques de Portería
| 9
| 8
|Tratamientos
| 1
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 18
| 11
|Paradas
| 2
| 2
|Contra Golpes
| 7
| 1
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Clasificación Actual
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Barcelona
| 6
| 2
|2
| Sporting CP
| 6
| 2
|3
| Arsenal
| 6
| 2
|4
| Bayern Munich
| 4
| 2
|5
| Paris Saint-Germain
| 3
| 1
|6
| Como
| 3
| 1
|7
| Manchester United
| 3
| 2
|8
| VfB Stuttgart
| 3
| 1
|9
| Manchester City
| 3
| 1
|10
| Villareal
| 3
| 2
|11
| Real Betis
| 3
| 1
|11
| Aston Villa
| 3
| 1
|13
| Atlético de Madrid
| 3
| 2
|14
| Borussia Dortmund
| 3
| 1
|15
| Real Madrid
| 3
| 1
|15
| Liverpool
| 3
| 1
|17
| AEK Athens
| 3
| 1
|18
| Lens
| 3
| 2
|19
| RB Leipzig
| 3
| 2
|20
| Sabah FK
| 3
| 2
|21
| Shakhtar Donetsk
| 1
| 1
|21
| Roma
| 1
| 1
|23
| Fenerbahce
| 1
| 1
|24
| PSV Eindhoven
| 1
| 2
|25
| Viking
| 1
| 2
|26
| Club Brugge
| 0
| 1
|27
| Inter
| 0
| 1
|28
| LASK
| 0
| 1
|29
| Oporto
| 0
| 1
|30
| Slavia Prague
| 0
| 2
|31
| Napoles
| 0
| 2
|32
| Lille
| 0
| 2
|33
| Feyenoord
| 0
| 1
|34
| Galatasaray
| 0
| 2
|35
| Slovan Bratislava
| 0
| 1
|36
| Bodo/Glimt
| 0
| 1
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| Villarreal
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| 1-3
| Villarreal
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| LaLiga
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| 1-2
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|08/09/2026
| Champions
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| 3-2
| Villarreal
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| 0-1
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| 2-3
| Chelsea
|20/01/2026
| Champions
| FC Copenhague
| 1-1
| SSC Napoli
|10/12/2025
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| 2-0
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|25/11/2025
| Champions
| SSC Napoli
| 2-0
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