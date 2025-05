Villareal 4 - 2 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 3 de mayo de 2025.

En el Estadio de la Cerámica, el Villareal se impuso con un marcador de 4-2 frente al Osasuna, demostrando una mayor iniciativa en el partido reflejada en una posesión del 44% y un total de 14 remates, frente a los 12 de su rival. Ayoze Perez brilló en el ataque, contribuyendo con dos goles en los minutos 2 y 39, y siendo una pieza clave en la ofensiva del Villareal. El encuentro también estuvo marcado por la intervención del VAR en el minuto 80, donde tras revisión, se otorgó un penalti a favor de Osasuna, convertido por Aimar Oroz, marcando el segundo gol para su equipo y ajustando el resultado final. El partido no solo destacó por los goles, sino también por la intensidad física, evidenciada en las 10 faltas cometidas por el Villareal y las 18 por parte del Osasuna. A pesar de la presión ejercida por el equipo visitante, reflejada en sus 8 corners frente a los 2 del Villareal, no fue suficiente para superar la efectividad del equipo local en el ataque. La actuación del árbitro Alejandro Quintero, asistido en el VAR por Carlos del Cerro y Raul Cabanero, fue crucial, especialmente en la decisión cambiada a favor del Osasuna, añadiendo dramatismo al encuentro con el penalti concedido tras revisión del VAR, un momento decisivo que no alteró el dominio del Villareal en el juego.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VILLAREAL 4 - OSASUNA 2 (3-0, al descanso).



--EQUIPOS.

VILLAREAL: Luiz Junior; Kiko (Pau Navarro, min.46), Juan Foyth (Willy Kambwala, min.76), Logan Costa, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Daniel Parejo (Denis Suarez, min.83), Pape Gueye (Tajon Buchanan, min.70); Thierno Barry (Alejandro Baena, min.71), Ayoze Perez.



OSASUNA: Sergio Herrera; Jesus Areso (Enrique Barja, min.89), Flavien Boyomo, Unai Garcia (Iker Munoz, min.61), Jorge Herrando, Abel Bretones; Moi Gomez (Bryan Zaragoza, min.46), Lucas Torro, Aimar Oroz; Ruben Garcia (Ruben Pena, min.76), Ante Budimir (Raul Garcia, min.76).



--GOLES.

1-0, min.2: Ayoze Perez (Daniel Parejo) .

2-0, min.33: Thierno Barry (Nicolas Pepe) .

3-0, min.39: Ayoze Perez (Nicolas Pepe) .

3-1, min.66: Ruben Garcia (Ante Budimir) .

4-1, min.71: Nicolas Pepe (Alejandro Baena) .

4-2, min.82: Aimar Oroz, de penalti.

Amarilla al banquillo, a Vicente Moreno del Osasuna en el minuto 90 +4.





--ÁRBITRO.

Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Jose Escuela, en el VAR: Carlos del Cerro y Raul Cabanero. Amonestó a Pau Navarro (min.62), Nicolas Pepe (min.83), Tajon Buchanan (min.88), Alejandro Baena (min.90), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Aimar Oroz (min.88), por parte del OSASUNA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.80: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Osasuna.



Min.80: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti para Osasuna.





--ESTADIO.

Estadio de la Ceramica (17,471 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Villareal Osasuna Goles 4 2 Remates Fuera 6 3 Remates 14 12 Corners 2 8 Faltas 10 18 Posesión 44% 56% Tiros Bloqueados 3 4 Fueras de Juego 3 2 Tarjetas Amarillas 4 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 4 1 Centros 9 26 Saques de Banda 8 19 Saques de Portería 6 12 Tratamientos 1 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 20 13 Paradas 3 1 Contra Golpes 1 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 76 33 2 Champions Real Madrid 72 33 3 Champions Atlético 67 34 4 Champions Athletic Bilbao 60 33 5 Champions Villarreal 58 34 6 Europa League Betis 54 33 7 Europa League Celta 46 33 8 Conference League Rayo 44 34 10 Permanencia Osasuna 44 34 18 Descenso Las Palmas 32 33 19 Descenso Leganés 30 33 20 Descenso Valladolid 16 33



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Osasuna 24/11/2024 LaLiga Osasuna 2-2 Villarreal 25/05/2024 LaLiga Osasuna 1-1 Villarreal 26/11/2023 LaLiga Villarreal 3-1 Osasuna 19/03/2023 LaLiga Osasuna 0-3 Villarreal









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Osasuna 27/04/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Espanyol 23/04/2025 LaLiga Celta 3-0 Villarreal 20/04/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Real Sociedad 13/04/2025 LaLiga Betis 1-2 Villarreal









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Osasuna 24/04/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Sevilla 20/04/2025 LaLiga Valladolid 2-3 Osasuna 13/04/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Girona 07/04/2025 LaLiga Leganés 1-1 Osasuna









-Próximos partidos del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 10/05/2025 18:30 LaLiga Girona Villarreal 14/05/2025 19:00 LaLiga Villarreal Leganés 18/05/2025 17:00 LaLiga Barcelona Villarreal









-Próximos partidos del Osasuna.