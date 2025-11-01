Villareal 4 - 0 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Villareal 4 - 0 Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports
Villareal 4 - 0 Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 1 noviembre 2025 15:57

Madrid, 1 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Villarreal ha ganado este sábado (11/1/2025 2:00:00 PM) por 4-0 al Rayo en el primer partido de la jornada 11 en LaLiga EA Sports. Los locales se impusieron con autoridad en la segunda mitad, aprovechando la fragilidad defensiva de su rival, que sigue en puestos de descenso. El conjunto amarillo fue el claro dominador del encuentro, especialmente tras el descanso. Gerard Moreno abrió el marcador en el minuto 22, mientras que Alberto Moleiro, Santi Comesana y Ayoze Pérez completaron la goleada en la segunda parte. Cabe destacar la participación de Alberto Moleiro, que fue el jugador más activo en ataque para el Villarreal.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VILLAREAL 4 - RAYO VALLECANO 0 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe (Ilias Akhomach, min.78), Santi Comesana (Daniel Parejo, min.73), Thomas Partey, Alberto Moleiro (Tajon Buchanan, min.63); Gerard Moreno (Ayoze Perez, min.63), Georges Mikautadze (Tani Oluwaseyi, min.46).

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Pedro Diaz (Oscar Trejo, min.79), Pathe Ciss, Jorge de Frutos (Oscar Valentin, min.68), Isi Palazon (Fran Perez, min.68), Alvaro Garcia (Sergio Camello, min.68), Alexandre Zurawski (Ivan Balliu, min.79).

--GOLES.
1-0, min.22: Gerard Moreno.
2-0, min.57: Alberto Moleiro.
3-0, min.59: Santi Comesana (Alberto Moleiro) .
4-0, min.65: Ayoze Perez.


--ÁRBITRO.
Iosu Galech, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Jose Escuela, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Juan Luis Pulido. Amonestó a Alberto Moleiro (min.28), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Andrei Ratiu (min.76), por parte del RAYO VALLECANO.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.24: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Villarreal.

Min.60: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Villarreal.

Min.24: META EL GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol de Villarreal se mantiene.

Min.60: GOOOOL VÁLIDO - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol de Villarreal es válido.


--ESTADIO.
Estadio de la Ceramica (17,022 espectadores) televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Villareal Rayo Vallecano
Goles 4 0
Remates Fuera 5 6
Remates 15 10
Pases Totales 151 213
Corners 3 5
Faltas 6 12
Posesión 48% 52%
Tiros Bloqueados 3 2
Fueras de Juego 1 0
Tarjetas Amarillas 1 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 2 0
Ataques 33 57
Ataques Peligrosos 24 22
Centros 2 6
Saques de Banda 4 5
Saques de Portería 7 7
Tratamientos 0 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 12 7
Paradas 2 3
Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 27 10
2 Champions Villarreal 23 11
3 Champions Barcelona 22 10
4 Champions Atlético 19 10
5 Europa League Espanyol 18 10
6 Conference League Getafe 17 11
10 Permanencia Rayo 14 11
18 Descenso Valencia 9 10
19 Descenso Real Oviedo 7 10
20 Descenso Girona 7 11



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo
22/02/2025 LaLiga Rayo 0-1 Villarreal
18/12/2024 LaLiga Villarreal 1-1 Rayo
28/04/2024 LaLiga Villarreal 3-0 Rayo
24/09/2023 LaLiga Rayo 1-1 Villarreal




-Últimos Resultados del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo
25/10/2025 LaLiga Valencia 0-2 Villarreal
21/10/2025 Champions Villarreal 0-2 Manchester City
18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis
04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal




-Últimos Resultados del Rayo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo
26/10/2025 LaLiga Rayo 1-0 Alavés
19/10/2025 LaLiga Levante 0-3 Rayo
05/10/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Rayo
28/09/2025 LaLiga Rayo 0-1 Sevilla




-Próximos partidos del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
05/11/2025 18:45 Champions Pafos FC Villarreal
08/11/2025 21:00 LaLiga Espanyol Villarreal
22/11/2025 21:00 LaLiga Villarreal Mallorca




-Próximos partidos del Rayo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
09/11/2025 16:15 LaLiga Rayo Real Madrid
23/11/2025 14:00 LaLiga Real Oviedo Rayo
01/12/2025 21:00 LaLiga Rayo Valencia


