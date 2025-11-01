Villareal 4 - 0 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 1 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Villarreal ha ganado este sábado (11/1/2025 2:00:00 PM) por 4-0 al Rayo en el primer partido de la jornada 11 en LaLiga EA Sports. Los locales se impusieron con autoridad en la segunda mitad, aprovechando la fragilidad defensiva de su rival, que sigue en puestos de descenso.
El conjunto amarillo fue el claro dominador del encuentro, especialmente tras el descanso. Gerard Moreno abrió el marcador en el minuto 22, mientras que Alberto Moleiro, Santi Comesana y Ayoze Pérez completaron la goleada en la segunda parte. Cabe destacar la participación de Alberto Moleiro, que fue el jugador más activo en ataque para el Villarreal.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VILLAREAL 4 - RAYO VALLECANO 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe (Ilias Akhomach, min.78), Santi Comesana (Daniel Parejo, min.73), Thomas Partey, Alberto Moleiro (Tajon Buchanan, min.63); Gerard Moreno (Ayoze Perez, min.63), Georges Mikautadze (Tani Oluwaseyi, min.46).
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Pedro Diaz (Oscar Trejo, min.79), Pathe Ciss, Jorge de Frutos (Oscar Valentin, min.68), Isi Palazon (Fran Perez, min.68), Alvaro Garcia (Sergio Camello, min.68), Alexandre Zurawski (Ivan Balliu, min.79).
--GOLES.
1-0, min.22: Gerard Moreno.
2-0, min.57: Alberto Moleiro.
3-0, min.59: Santi Comesana (Alberto Moleiro) .
4-0, min.65: Ayoze Perez.
--ÁRBITRO.
Iosu Galech, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Jose Escuela, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Juan Luis Pulido. Amonestó a Alberto Moleiro (min.28), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Andrei Ratiu (min.76), por parte del RAYO VALLECANO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.24: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Villarreal.
Min.60: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Villarreal.
Min.24: META EL GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol de Villarreal se mantiene.
Min.60: GOOOOL VÁLIDO - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol de Villarreal es válido.
--ESTADIO.
Estadio de la Ceramica (17,022 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Villareal
| Rayo Vallecano
|Goles
| 4
| 0
|Remates Fuera
| 5
| 6
|Remates
| 15
| 10
|Pases Totales
| 151
| 213
|Corners
| 3
| 5
|Faltas
| 6
| 12
|Posesión
| 48%
| 52%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 2
|Fueras de Juego
| 1
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 0
|Ataques
| 33
| 57
|Ataques Peligrosos
| 24
| 22
|Centros
| 2
| 6
|Saques de Banda
| 4
| 5
|Saques de Portería
| 7
| 7
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 7
|Paradas
| 2
| 3
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 27
| 10
|2
| Champions
| Villarreal
| 23
| 11
|3
| Champions
| Barcelona
| 22
| 10
|4
| Champions
| Atlético
| 19
| 10
|5
| Europa League
| Espanyol
| 18
| 10
|6
| Conference League
| Getafe
| 17
| 11
|10
| Permanencia
| Rayo
| 14
| 11
|18
| Descenso
| Valencia
| 9
| 10
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 7
| 10
|20
| Descenso
| Girona
| 7
| 11
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-0
| Rayo
|22/02/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Villarreal
|18/12/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-1
| Rayo
|28/04/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 3-0
| Rayo
|24/09/2023
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-0
| Rayo
|25/10/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Villarreal
|21/10/2025
| Champions
| Villarreal
| 0-2
| Manchester City
|18/10/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Betis
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-0
| Rayo
|26/10/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Alavés
|19/10/2025
| LaLiga
| Levante
| 0-3
| Rayo
|05/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Rayo
|28/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Sevilla
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|05/11/2025 18:45
| Champions
| Pafos FC
| Villarreal
|08/11/2025 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Villarreal
|22/11/2025 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Mallorca
-Próximos partidos del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|09/11/2025 16:15
| LaLiga
| Rayo
| Real Madrid
|23/11/2025 14:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Rayo
|01/12/2025 21:00
| LaLiga
| Rayo
| Valencia