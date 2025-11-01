Villareal 4 - 0 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 1 de noviembre de 2025.

El Villarreal ha ganado este sábado (11/1/2025 2:00:00 PM) por 4-0 al Rayo en el primer partido de la jornada 11 en LaLiga EA Sports. Los locales se impusieron con autoridad en la segunda mitad, aprovechando la fragilidad defensiva de su rival, que sigue en puestos de descenso. El conjunto amarillo fue el claro dominador del encuentro, especialmente tras el descanso. Gerard Moreno abrió el marcador en el minuto 22, mientras que Alberto Moleiro, Santi Comesana y Ayoze Pérez completaron la goleada en la segunda parte. Cabe destacar la participación de Alberto Moleiro, que fue el jugador más activo en ataque para el Villarreal.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VILLAREAL 4 - RAYO VALLECANO 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe (Ilias Akhomach, min.78), Santi Comesana (Daniel Parejo, min.73), Thomas Partey, Alberto Moleiro (Tajon Buchanan, min.63); Gerard Moreno (Ayoze Perez, min.63), Georges Mikautadze (Tani Oluwaseyi, min.46).



RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Pedro Diaz (Oscar Trejo, min.79), Pathe Ciss, Jorge de Frutos (Oscar Valentin, min.68), Isi Palazon (Fran Perez, min.68), Alvaro Garcia (Sergio Camello, min.68), Alexandre Zurawski (Ivan Balliu, min.79).



--GOLES.

1-0, min.22: Gerard Moreno.

2-0, min.57: Alberto Moleiro.

3-0, min.59: Santi Comesana (Alberto Moleiro) .

4-0, min.65: Ayoze Perez.





--ÁRBITRO.

Iosu Galech, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Jose Escuela, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Juan Luis Pulido. Amonestó a Alberto Moleiro (min.28), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Andrei Ratiu (min.76), por parte del RAYO VALLECANO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.24: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Villarreal.



Min.60: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Villarreal.



Min.24: META EL GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol de Villarreal se mantiene.



Min.60: GOOOOL VÁLIDO - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol de Villarreal es válido.





--ESTADIO.

Estadio de la Ceramica (17,022 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Villareal Rayo Vallecano Goles 4 0 Remates Fuera 5 6 Remates 15 10 Pases Totales 151 213 Corners 3 5 Faltas 6 12 Posesión 48% 52% Tiros Bloqueados 3 2 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 33 57 Ataques Peligrosos 24 22 Centros 2 6 Saques de Banda 4 5 Saques de Portería 7 7 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 7 Paradas 2 3 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 27 10 2 Champions Villarreal 23 11 3 Champions Barcelona 22 10 4 Champions Atlético 19 10 5 Europa League Espanyol 18 10 6 Conference League Getafe 17 11 10 Permanencia Rayo 14 11 18 Descenso Valencia 9 10 19 Descenso Real Oviedo 7 10 20 Descenso Girona 7 11



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo 22/02/2025 LaLiga Rayo 0-1 Villarreal 18/12/2024 LaLiga Villarreal 1-1 Rayo 28/04/2024 LaLiga Villarreal 3-0 Rayo 24/09/2023 LaLiga Rayo 1-1 Villarreal









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo 25/10/2025 LaLiga Valencia 0-2 Villarreal 21/10/2025 Champions Villarreal 0-2 Manchester City 18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis 04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo 26/10/2025 LaLiga Rayo 1-0 Alavés 19/10/2025 LaLiga Levante 0-3 Rayo 05/10/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Rayo 28/09/2025 LaLiga Rayo 0-1 Sevilla









-Próximos partidos del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 05/11/2025 18:45 Champions Pafos FC Villarreal 08/11/2025 21:00 LaLiga Espanyol Villarreal 22/11/2025 21:00 LaLiga Villarreal Mallorca









-Próximos partidos del Rayo.

