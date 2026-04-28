Vit Kopriva 0 - 2 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de abril de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los cuartos de final del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000, que se disputa en tierra batida, tras ganar al checo Vit Kopriva por 7-5, 6-0 en 1 hora y 18 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta que Rafael Jodar logró romper el servicio de Vit Kopriva en el duodécimo juego, llevándose el set por 7-5. En el segundo set, Jodar dominó completamente, rompiendo el servicio de Kopriva en tres ocasiones consecutivas para cerrar el set 6-0. Jodar no concedió ningún set a su rival, destacándose en sus estadísticas de saque con un 55% de efectividad en el primer servicio y ganando el 76% de los puntos con su servicio.



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