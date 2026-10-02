Yue Yuan 1 - 2 Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de octubre de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo China Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura en Beijing, tras ganar a la china Yue Yuan por la vía rápida (6-3, 6-0, 6-0). En el primer set, Yue Yuan logró un break en el sexto juego para tomar ventaja, cerrando el set 6-3. Sin embargo, en el segundo set, Mirra Andreeva dominó completamente, consiguiendo tres breaks consecutivos para ganar 6-0. En el tercer set, Andreeva mantuvo su dominio, rompiendo el servicio de Yuan en tres ocasiones más para cerrar el set 6-0. Estadísticamente, Mirra Andreeva tuvo un 64% de efectividad en su primer servicio, ganando el 70% de los puntos en su servicio y logrando 5 aces. Además, Andreeva ganó el 53% de los puntos de retorno, lo que le permitió romper el servicio de su oponente en 5 ocasiones durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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