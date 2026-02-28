Zeynep Sonmez 0 - 2 Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Merida Open Akron (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

La tenista española Cristina Bucsa ha avanzado a las semifinales del torneo Merida Open Akron, de categoría WTA 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la turca Zeynep Sonmez con un resultado de 6-3, 6-4. En el primer set, Bucsa demostró una sólida actuación al quebrar el servicio de Sonmez en tres ocasiones, lo que le permitió asegurar el set por 6-3. La dinámica del partido se mantuvo en el segundo set, donde Bucsa continuó ejerciendo presión, logrando un quiebre adicional que le permitió cerrar el set por 6-4 y el partido a su favor. Las estadísticas de saque de Cristina Bucsa fueron destacables, con un porcentaje de primer servicio del 64%, y logrando ganar el 33% de los puntos jugados en su primer saque. Además, demostró su habilidad en el juego de retorno, ganando el 21% de los puntos jugados en el primer servicio de Sonmez y el 15% en el segundo servicio. Bucsa consiguió salvar 10 de los puntos de break en contra y convirtió 6 oportunidades de quiebre a su favor, lo que fue clave para su victoria. Este resultado no solo refleja la solidez de Bucsa en el torneo sino que también destaca su capacidad para mantenerse firme bajo presión y aprovechar las oportunidades de quiebre, avanzando así a la siguiente ronda del torneo.



