Alonso: "Tenemos más en Q3 y me he quedado con un sabor de boca agridulce"

El piloto español Fernando Alonso (Alpine) ha reconocido que le queda "un sabor de boca agridulce" tras ser séptimo en la sesión de calificación del Gran Premio de Gran Bretaña, donde cree que tenían "más" para ofrecer en la Q3, y considera que son "un pelín más competitivos" en condiciones de mojado.

"He estado cómodo con la lluvia desde la Q1; pasamos con un juego y en la Q2 también estuve cómodo. En la Q3 creo que tenemos más, me he quedado con un sabor de boca agridulce. Pasamos la meta primeros, calculamos un pelín mal, quizás tenía que haber esperado y luego tirar al final, pero no tenía esa información", señaló en declaraciones a DAZN tras la sesión de calificación en Silverstone.

Sin embargo, el asturiano recordó lo sucedido en Canadá, donde salió segundo y terminó séptimo. "Igual clasificas demasiado bien y luego acabas la carrera en tu posición natural. Haber hecho cuarto o quinto en la crono no hubiese cambiado mucho para mañana porque Russell o Hamilton van a ir más rápido mañana. Séptimo está bien", apuntó.

En otro orden de cosas, aseguró que Alpine ya ha solucionado los problemas de 'porpoising' de su monoplaza. "Ayer nos pilló un poco por sorpresa que tuviésemos rebote, tuvimos que hacer cambios por la noche. Hoy por la mañana estaban solucionados, así que de cara a mañana no deberíamos tener problema", manifestó.

Por último, sobre si desea una carrera en mojado, Alonso se mostró algo dubitativo. "Diría que sí, porque parece que somos un pelín más competitivos, podríamos estar en el 'Top 5', pero al final los que hemos entrado en la Q3 hemos utilizado distintos neumáticos durante la crono; si llueve, creo que los que salen detrás tienen más ventaja con neumáticos nuevos, así que, para igualar un poco las cosas, en seco estaría bien", concluyó.