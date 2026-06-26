Antonelli lidera el doblete de Mercedes en los primeros Libres en Austria

El piloto italiano de Fórmula 1 Kimi Antonelli (Mercedes), en el GP de Austria 2026. - Europa Press/Contacto/Eric Alonso

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Kimi Antonelli lideró este viernes el doblete de Mercedes en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Austria, octava prueba del Mundial de Fórmula 1 en el Red Bull Ring, por delante de su compañero, el inglés George Russell, y el australiano Oscar Piastri (McLaren), mientras que el español Fernando Alonso (Aston Martin) acabó último en una sesión sin el madrileño Carlos Sainz (Williams).

Como viene siendo habitual en este primer tercio de temporada, el joven Antonelli marcó el ritmo en el trazado austriaco y firmó el mejor crono con un 1:07.796, aunque solo 40 milésimas más rápido que Russell (1:07.836), ambos marcando sus tiempos con las gomas blandas.

La tercera plaza parecía reservada a Lewis Hamilton, pero una mala vuelta en los últimos minutos le impidió mejorar -estaba lejos, a siete décimas- y le permitió a Piastri sacar la cabeza y cerrar el 'top 3' a una décima (1:07.913) del líder del Mundial.

El aparente problema con el que terminó Hamilton, ganador en el GP de Barcelona, parece que esconde margen de mejora para Ferrari en este Gran Premio, para el que han montado una actualización del motor ADUO, por lo que podrían estar jugando al 'escondite' sobre Red Bull Ring para no desvelar todas sus cartas.

Y es que todos los equipos, salvo Williams y Aston Martin, han llevado mejoras a este fin de semana, como el famoso alerón 'Macarena' que gira de manera agresiva simulando el antiguo DRS. Y Red Bull era uno de los que más novedades tenían que analizar, y no arrancó bien la sesión, ya que el neerlandés Max Verstappen se quedó parado hasta en dos ocasiones en la salida del 'pit-lane' cuando se decidió a comenzar estos Libres.

En la primera media hora solo se vieron gomas medias y, por tanto, tiempos más altos, hasta que en el ecuador de la sesión los Mercedes montaron los blandos y se colocaron delante con mucha facilidad. Antonelli marcó ese 1:07.796 imbatible para el resto en los últimos 30 minutos, mientras que Russell hizo primero un 1:07.915 y luego mejoró hasta colocarse a esas 4 centésimas de su compañero.

El 'top 5' lo cerraron Verstappen, a dos décimas, y Hamilton, a seis, en una sesión marcada por la presencia de hasta seis 'rookies'. El británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) logró un sorprendente sexto lugar, mejorando al vigente campeón del mundo, el inglés Lando Norris (McLaren), que fue séptimo tras una primera sesión de libres en la que apenas dio nueve giros. Y el mejor novato fue Dino Beganovic (Ferrari), décimo solo a 1,2 del mejor crono.

Los primeros libres, en los que Fernando Alonso, tras 21 vueltas, marcó el peor tiempo, a tres segundos y medio de Antonelli, terminaron con una bandera roja a falta de poco más de un minuto protagonizada por el mexicano Sergio Pérez (Cadillac).