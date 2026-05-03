Antonelli vuelve a ser el mejor en Miami con el 'hat-trick'

Kimi Antonelli - DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano de Fórmula 1 Kimi Antonelli (Mercedes) firmó este domingo su tercera victoria seguida al imponerse en el Gran Premio de Miami, cuarta cita del Mundial, y afianzar su liderato en una trabajada carrera para los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), noveno y decimoquinto.

Las tres horas que adelantaron el GP y la suerte con el radar, esquivaron la temible lluvia en Miami. Más de uno deseó que apareciera en algún momento, entre el toma y daca de la energía y la estrategia de un Mundial con algo más de emoción hasta que Antonelli demostró de nuevo su confianza y conocimiento del coche.

El italiano se equivocó una vez más en la salida, pero superó con las paradas en 'boxes' a Lando Norris (McLaren), quien más se le acercó después de perder la cabeza de carrera. El podio lo completó Oscar Piastri, paso al frente de McLaren, tras una tensa vuelta final en la que Charles Leclerc (Ferrari) perdió la tercera posición por un trompo que salvó de milagro pero dañando el coche.