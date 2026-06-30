Button: "Será una pena si Fernando Alonso deja la F1, le quedan años para luchar por podios y victorias"

Archivo - El expiloto inglés Jenson Button, embajador de Aston Martin, en el GP de Australia 2026. - Europa Press/Contacto/Christopher Khoury - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expiloto inglés Jenson Button confesó que "será una pena" si el español Fernando Alonso (Aston Martin) deja la Fórmula 1 en un futuro cercano, porque "le quedan años para ser competitivo y para luchar por podios y victorias", al mismo tiempo que elogió al asturiano por su "excepcional" forma de ser dentro y fuera del monoplaza.

"Siento un gran respeto por Fernando (Alonso), y también por Adrian (Newey). Ambos están entre los mejores. Realmente están en la cima de su carrera y siguen ahí a pesar de que llevan décadas en el mundo del automovilismo", elogió el británico, embajador de Aston Martin, en un encuentro con medios organizado por viagogo, 'marketplace' global de entradas y 'Partner Oficial' de Ticketing del equipo BWT Alpine de F1.

El británico confesó que "siempre" he querido "conducir un coche de Newey", ahora jefe de equipo de Aston Martin. "Creo que lo que ha conseguido en tantos equipos es increíble. He competido contra muchos de sus coches y muchos de ellos me han ganado. Sé que este año está siendo duro para el equipo, pero creo firmemente en su futuro. En septiembre, cuando tengan una gran mejora, no los veremos ganar carreras, pero veremos una mejora que les llevará hasta 2027 y 2028", deseó.

Y esta es también una situación "complicada" para Fernando Alonso. "Ya tiene 44 años, y lo que es capaz de lograr a su edad es bastante impresionante. Pero supongo que no querrá seguir aquí durante cuatro o cinco años, así que tiene que entender bien cuál es la situación del equipo el año que viene y cuáles son sus previsiones para 2027 y 2028 antes de decidir sobre su futuro", apuntó.

"Sabemos lo que pasa cuando Fernando se retira porque ya ha pasado antes. Así que no es la primera vez que se retira de la Fórmula 1", bromeó Button sobre el futuro del asturiano. "He sido compañero de equipo de Fernando durante un par de años, y ver su forma de trabajar y sus habilidades, no solo al volante, sino también fuera del coche, es excepcional. Si deja la F1, lo hará por las razones que él considera acertadas", valoró.

Para el campeón del mundo en 2009 con el equipo Brawn GP "sería una pena" que Alonso dejara la F1 "en el momento en que se encuentra ahora mismo". "Sigo pensando que le quedan años por delante para ser competitivo y luchar por podios y victorias. De verdad lo creo. Así que será una pena si lo deja, pero también lo respeto porque, como piloto, tienes que pensártelo mucho a la hora de retirarte y asegurarte de que es el momento adecuado", agregó.

"En mi caso, todo el mundo decía que era demasiado joven para retirarme, pero llevaba tres años intentando hacerlo, así que, cuando llegó la temporada de 2016, era el momento adecuado. Espero que siga, pero si deja la F1, lo respetaré y seguiré su trayectoria allá donde vaya", expresó Button.

El británico confesó que por verle en Madring, le "encantaría ver a Alonso compitiendo el año que viene". Creo que sería muy importante para él correr en Madrid. La curva peraltada tiene buena pinta. Supongo que por eso van a prescindir de Zandvoort. Trasladarse a una ciudad siempre va a ser interesante y estoy seguro de que atraerá a un público diferente", avanzó.

Button indicó, sobre la propuesta de Carlos Sainz de que los pilotos sean contratados por la F1 y cambien de coche cada dos años, que si el madrileño "este año estuviera en un Mercedes, no diría eso". "Este es un deporte de equipo, siempre lo ha sido. Es una idea estupenda. Creo que ya se ha intentado, la A1GP, pero no funcionó. Así que sí, creo que una parte importante de este deporte son los equipos, y los aficionados son seguidores de los pilotos, pero también de los fabricantes. Siempre hay espacio para otra categoría, pero, personalmente, me gusta cómo está ahora", comentó.

Finalmente, aplaudió el "auge" de la F1 en los últimos años. "Creo que, desde la COVID, lo emocionante es que podemos ver cómo desde diferentes países quieren viajar a otros para ver F1, es genial. Realmente ha abierto muchísimas oportunidades para que gente de diferentes países vaya a ver las carreras y eso me gusta mucho", señaló.

"Con Netflix conoces a las personas, ves quiénes son, no solo un coche de carreras y un casco; su personalidad, sus puntos fuertes, sus puntos débiles... Y creo que a la gente le gusta mucho eso", concluyó Jenson Button.