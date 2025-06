Carlos Sainz: "Empezamos a merecer conseguir muchos puntos"

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) confió en que después de la "peor carrera del año" tenga opción de "conseguir muchos puntos" este fin de semana en el Gran Premio de Canadá, como cree que merece y, además, en un circuito favorable.

"Venimos de la peor carrera del año, pero venimos a uno de los mejores circuitos del año. Podremos ojalá ver un cambio de prestaciones muy grande de un circuito a otro", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

Sainz confesó que su monoplaza es así de impredecible pero que va mereciendo un buen resultado. "Es lo que tiene ahora mismo nuestro coche, que va muy bien en ciertos circuitos, capaz incluso de batir a Ferrari o a Mercedes, pero luego llegamos a otros circuitos y no estamos ni en la Q2", afirmó.

"Por lo tanto, son puntos débiles que claramente tenemos que mejorar para que no se vuelvan a repetir. Ya el equipo ha mejorado mucho el coche de Barcelona de un año a otro, pero a ver si en Canadá por fin podemos hacer un fin de semana limpio, sin problemas, conseguir muchos puntos que es lo que me apetece y lo que creo que empezamos ya a merecer", añadió.

Por otro lado, el madrileño, que apuntó que "por muy rápido que vaya en el Williams los resultados no acaban de llegar", valoró su experiencia el pasado sábado en el futuro Madring. "Fue un 'eventazo'. Me lo pasé genial, no me esperaba ver tanta gente, tanta gente joven también. El evento salió a pedir de boca, la gente se fue muy satisfecha y ha creado más ganas de que llegue el Gran Premio en septiembre del año que viene", terminó.