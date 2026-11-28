Archivo - Carlos Sainz, en una conferencia de prensa. - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press - Archivo
MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
El piloto español Carlos Sainz (Williams) ha afirmado este sábado que "hay un 'graining' increíble" en el Circuito Internacional de Losail y ha lamentado "no" ser "capaces" de quitarse ese problema en las rueda, tras haber firmado la decimoséptima plaza para la parrilla dominical del Gran Premio de Catar de Fórmula 1.
Antes de las tandas de clasificación ya le daba problemas el neumático delantero izquierdo. "Era un neumático blando que no esperábamos utilizar mañana, pero también te digo que hay un 'graining' increíble todo el fin de semana que no somos capaces de quitarnos, ni nosotros ni los demás", contestó Sainz a un periodista.
"Nosotros deslizamos más, tenemos menos carga aerodinámica y al final al deslizar más creas más 'graining'. Por lo tanto, será una carrera dura para nosotros mañana. Lo único bueno que veo es que tenemos dos [gomas] duras que el resto, o hay algunos coches del 'midfield' que no las han guardado y eso igual nos puede dar algo. Pero será una carrera complicada seguro", insistió el piloto madrileño.
"Hemos hecho una 'qualy' que la verdad que ha sido un poco más complicada de lo esperado, sobre todo en cuanto a las ruedas se refiere. Nos ha costado más meterlas en temperatura que en cualquier entrenamiento libre. Mucho más tráfico, tienes que dejar pasar más coches, ensucias las ruedas y cuesta un poquito más", explicó.
"Pero bueno, para lo relativamente difícil que ha sido, pues creo que he hecho un par de vueltas bastante buenas y hemos podido sacar lo que hemos podido. Una pena porque creo que nos hemos quedado muy cerca de la Q2, pero necesitábamos que fuese todo perfecto para pasar a la Q2", dijo.
"Seguro que todo el mundo está teniendo problemas. Pero si queríamos pasar a la Q2, teníamos que ir todo perfecto. Desgraciadamente hemos tenido un poco más problemas en meter el neumático en temperatura con el tráfico y teniendo que dejar pasar muchos coches, pero hemos sacado todo lo que había dadas las circunstancias. Y bueno, pasar a la Q2 era un poco sueño dado que es donde estamos este fin de semana", repitió.
"Yo por mi parte he trabajado más en carrera que en clasificación este fin de semana porque hay tanto 'graining' y tanta degradación que merece la pena invertir un poco en ello", concluyó Sainz desde Losail.