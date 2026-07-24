Carlos Sainz: "Hungaroring saca a relucir nuestras principales debilidades"

Carlos Sainz, en una conferencia de prensa. - Europa Press/Contacto/Mps Agency

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Williams) ha admitido que el circuito de Hungaroring, sede del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, "saca a relucir" de su equipo las "principales debilidades" en un contexto donde les "está costando encontrar el balance del coche", tras haber probado los tres neumáticos disponibles para este fin de semana.

"Un viernes difícil en Hungría, como esperábamos. Esta pista saca a relucir nuestras principales debilidades y nos está costando encontrar el balance del coche", comentó Sainz a los medios oficiales de Williams, habiendo terminado el día a medio segundo del corte teórico de la Q1.

"Utilizaremos este fin de semana para explorar varias direcciones en los reglajes y ver cómo podemos mejorar en circuitos como éste, donde sabemos que nos falta ritmo. El resto del fin de semana lo dedicaremos a recabar información valiosa y sacar tanto rendimiento como podamos de este coche", concluyó el piloto madrileño en sus declaraciones.

No en vano, dio 18 vueltas con el neumático medio en los Libres 1 y 24 vueltas con el neumático duro en los Libres 2. Y bajo el propósito de mejorar prestaciones, su escudería recalcó en un comunicado que Sainz "trabajará con sus ingenieros para ver cómo pueden optimizar los reglajes de su monoplaza para el resto del fin de semana".