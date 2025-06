Carlos Sainz: "Me da rabia que justo el fin de semana de casa haya sido el peor para el coche"

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams), decimocuarto este domingo en el Gran Premio de España, ha asegurado que ha corrido "una carrera en tierra de nadie" por culpa del cambio del cambio de alerón delantero y de los problemas de sobrecalentamiento del motor, aunque espera "volver a estar luchando por los diez primeros" puestos en Canadá.

"Espero que en Canadá vaya mucho mejor, espero volver a estar en la Q3 y en los puntos. Iremos más rápido ahí, el de Canadá es un circuito que nos beneficia. Estoy disgustado, porque me da rabia que justo el fin de semana de casa sea el que peor ha ido todo con el coche, con todos los problemas que hemos tenido. Espero que sea solo este año y volver en el 2026", señaló en declaraciones a DAZN.

En este sentido, el madrileño recalcó que fue mal "en cuanto a ritmo sobre todo y en cuanto a suerte". "La suerte tampoco nos ha sonreído. Espero pasar página e ir a Canadá con ganas de volver a estar entre los 10-8 primeros, que creo que ahí será posible", dijo. "Este fin de semana, si hubiese sido perfecto, como mucho rascábamos uno o dos puntos, así que tampoco se nos ha ido mucho de las manos. Ahora hay que asegurarnos de que ponemos todos los efectos de inmediato para volver a estar en buen sitio en Canadá", advirtió.

Sobre el desarrollo de la carrera, explicó que hubo "un poco de caos en la salida, en la que ha habido un golpe por delante". "Entre todos lo hemos intentado evitar y nos hemos tocado los que íbamos también detrás. Luego he tenido que parar a cambiar el alerón delantero, teníamos problemas de sobrecalentamiento del motor también", manifestó.

"Entre el cambio de alerón delantero y no poder tirar cuando llevaba un coche delante por el sobrecalentamiento del motor, ha sido una carrera en tierra de nadie. En las pocas vueltas que podía dar con aire libre el ritmo no era malo, pero hemos perdido demasiado entre ayer en la 'qualy' y el cambio de alerón y se nos ha ido la carrera", añadió.

Ahora, deberán "intentar recuperar un poco el ritmo" de carreras anteriores. "Estábamos luchando siempre entre los ocho primeros en clasificación y en carrera, y es donde espero estar en Canadá. A los aficionados, es una pena no poderles haber brindado una carrera mejor, pero el fin de semana no ha acompañado nada con el coche y los problemas que hemos tenido, así que espero vuelvan el año que viene, que será mucho mejor", apuntó.

Sin embargo, aseguró que no habrá mejoras en el coche por el momento. "No, creo que lo hemos dejado muy claro, que hasta después de verano no vamos a traer nada. No me preocupa, creo que en otros circuitos iremos más rápido que aquí. Barcelona es el peor circuito para nuestro coche, con diferencia, así que en Canadá espero volver a estar luchando por los 10 primeros", finalizó.