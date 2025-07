Carlos Sainz: "Es un poco cansino, espero que la suerte cambie"

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) se mostró "cansado" y lamentó otro domingo desafortunado con el Gran Premio de Gran Bretaña, donde tuvieron una buen estrategia pero un toque con Charles Leclerc (Ferrari) terminó con sus opciones.

"Íbamos haciendo una buena carrera, creo que iba luchando por séptimo, octavo en el momento que Charles ha perdido el control del coche en la curva 15 y me ha dado. Ahí se ha acabado mi carrera, porque he cogido daños y he perdido la posibilidad de puntuar", confesó en declaraciones a Dazn en Silverstone.

El madrileño se mostró "cansado" con su mala fortuna, a pesar de que el domingo mostró algo de mejor rendimiento su monoplaza. "Un poco cansado, no con Charles que el pobre ha perdido también su carrera. Estamos para coger buenos puntos y llega uno y pierde el control del coche y te da y te destruye el fin de semana", dijo tras terminar duodécimo.

"Es la historia de nuestra temporada hasta ahora, empieza a ser un poco cansino, pero espero que la suerte cambie en algún momento", añadió, lamentando más si cabe el percance cuando habían trazado una buena estrategia. "Lo hemos hecho bien. Sí ha habido alguno que igual lo ha hecho todavía mejor, tengo que revisar la carrera porque ha sido caótica", añadió.

"Pero si nosotros íbamos séptimos o octavos cuando ya habíamos cambiado el blando y iba a ser un trenecito de ahí al final, mal no lo habíamos hecho. Hay que estar contentos con esa parte, pero si luego llega uno y te da, pues no puedes hacer nada", terminó.