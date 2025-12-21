Carlos Sainz: "Los resultados respaldan mi decisión de fichar por Williams"

Carlos Sainz - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Williams) ha asegurado que el equipo Williams lleva "una trayectoria ascendente" y que deben tratar de "no estancarse" y aspirar a más en la próxima temporada de Fórmula 1, además de afirmar que los resultados conseguidos en 2025 respaldan su "decisión" de fichar por la escudería británica.

"Si me hubieran dicho a principios de año que Williams terminaría quinto al final del campeonato, recortando distancias con los equipos punteros y con un par de podios, lo habría aceptado. En general, ha sido un buen año. Si cuando firmé con Williams en el verano de 2024 les hubiera dicho a todos que me unía a ellos porque estos resultados iban a suceder, no me habrían creído del todo. Ahora tengo los resultados que respaldan por qué elegí este equipo, una reivindicación", señaló en una entrevista para los medios oficiales de la Fórmula 1.

Además, confesó que en Williams hay muchas áreas en las que el equipo está "más cerca de la cima" de lo que esperaba, pero hay otras en las que está "muy por detrás". "Hay grandes contrastes en este equipo. Cuentan con gente increíblemente talentosa, con muy buenas ideas, pero también hay otros aspectos -procesos, herramientas, simulación- en los que el equipo está muy, muy rezagado. Todos estamos trabajando arduamente para desarrollar esas debilidades y asegurarnos de ser un equipo de primer nivel", indicó.

"En la dirección siempre fueron muy honestos conmigo. Me informaron de todas las debilidades, no me encontré con ninguna sorpresa desagradable y afronté el asunto con realismo, sabiendo que lo único que podía hacer era dar lo mejor de mí para intentar ayudar", añadió.

Por otra parte, el madrileño cree que el equipo está "en una trayectoria ascendente". "Es fundamental mantenerla. Es importante seguir mostrando progreso, no estancarlo. Dicho esto, con un cambio de reglamento tan grande, ese progreso podría ser diferente el año que viene, porque será muy impredecible saber dónde estará cada uno. Pero confío en lo que está haciendo el equipo, en todo el esfuerzo que hemos dedicado al coche del año que viene con las sesiones de simulador y el trabajo de desarrollo. Me siento positivo. Estoy relativamente contento y confiado", subrayó.

También rememoró su primer podio con Williams en Bakú. "Hubo dos cosas de Bakú que realmente disfruté. La primera fue, obviamente, darles a todos los mecánicos y a Williams el primer podio en muchísimos años. Luego, para mí, un poco más de validación. Había sido una primera mitad de año difícil. No dejaba de decirle a la prensa que era rápido y que simplemente me faltaban resultados para demostrarlo. Decía 'todo va a llegar', pero los resultados no llegaban", manifestó.

"Cuando tuve la oportunidad de subir al podio, la aproveché y pude decir 'esto es lo que vine a hacer'. También me sentí muy cómodo compitiendo por un podio de nuevo. Después de seis meses sin subir al podio, uno piensa '¿estaré un poco nervioso o un poco oxidado?', pero aproveché la oportunidad", prosiguió.

Por último, Sainz habló de su proceso de adaptación a la escudería. "Con el talento y la velocidad que hay hoy en día en la Fórmula 1, cuando te enfrentas a Alex Albon en un Williams, Charles Leclerc en un Ferrari o Max Verstappen en un Red Bull, que se conocen el coche al dedillo, es muy difícil llegar y estar inmediatamente a ese nivel. En el mejor de los casos, puedes igualarlo y o mejorarlo un poco, pero en la mayoría de los casos, cuando eres nuevo en un equipo, vas a estar un paso por detrás en cada sesión de entrenamientos libres, en cada sesión de clasificación y en cada Gran Premio", expresó.

"Para rendir en la Fórmula 1, necesitas equilibrio, y durante los primeros seis meses en un equipo hay muy poco equilibrio. Solo necesitas paciencia, confiar en el proceso y saber que, en algún momento, todo va a encajar", concluyó.