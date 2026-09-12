Carlos Sainz saldrá 20º en la carrera en Madring tras una sanción de tres posiciones

El piloto español de F1 Carlos Sainz (Williams), en el GP de España 2026. - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) partirá desde la vigésimas casilla de la parrilla en la carrera de este domingo del Tag Heuer Gran Premio de España, que se disputa en el circuito de Madring, después de recibir una sanción de tres posiciones por bloquear una vuelta rápida a Valtteri Bottas (Cadillac) durante la calificación.

Según un comunicado de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), el piloto recibió una sanción de tres posiciones en la parrilla de salida de Madring este domingo, al considerar el organismo que hubo 'impeding' en una acción con Bottas durante la Q1 de la calificación.

Por tanto, el madrileño no saldrá decimoséptimo, sino en vigésimo lugar, beneficiándose de esto Fernando Alonso (Aston Martin), que será 17º; Sergio Pérez (Cadillac), 18º; y Bottas, 19º. "Ha sido una sesión muy mala, porque encima creo que he bloqueado a (Valtteri) Bottas, así que me sancionarán", ya auguró el madrileño tras la 'qualy'.