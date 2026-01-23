Dan Fallows, nuevo director técnico de Racing Bulls

Archivo - El ingeniero británico Dan Fallows, en su etapa en Aston Martin. - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ingeniero británico Dan Fallows, que fue jefe de aerodinámica en Red Bull Racing entre 2006 y 2021, y director técnico de Aston Martin otros tres años, se convierte ahora en director técnico del equipo Visa Cash App Racing Bulls desde la temporada 2026.

"Racing Bulls se complace en confirmar el nombramiento de Dan Fallows como director técnico, lo que refuerza el liderazgo técnico del equipo en su continua apuesta por el futuro. Dan, que dependerá del director técnico, Tim Goss, se encargará de la dirección técnica general del equipo, trabajando en las áreas de diseño, aerodinámica y rendimiento", informó el equipo en un comunicado.

La estructura dependiente de Red Bull ficha a un ingeniero "con una amplia experiencia en la Fórmula 1 y una sólida trayectoria en el desarrollo de monoplazas". "La llegada de Dan en abril representa otro paso importante en la evolución técnica del equipo", agregó el equipo.

"Estoy muy contento de unirme a Racing Bulls en un momento tan emocionante para el equipo. Hay una visión clara y una gran ambición técnica, y estoy deseando trabajar en estrecha colaboración con Tim y el resto del grupo de ingenieros para ayudar a impulsar el rendimiento y seguir construyendo el equipo de cara al futuro", destacó Fallows.

Por su parte, Alan Permane, director del equipo, destacó la "gran experiencia, conocimientos técnicos y liderazgo" de su nuevo fichaje, que se convertirá en "un verdadero activo" mientras siguen avanzando y progresando. "Estamos encantados de darle la bienvenida", concluyó el comunicado.