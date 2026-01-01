Fernando Alonso se agarra a Newey y el cambio de normas para soñar en 2026

Archivo - El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso - Dppi / Afp7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso afronta la temporada 2026 con la ilusión de lograr su tercer Mundial de Fórmula 1, confiando en que su equipo, la escudería británica Aston Martin, se adapte bien al cambio de reglamento y disponga de un coche capaz de luchar por victorias y podios, en la que podría ser su última temporada en el 'Gran Circo' al terminar este año su contrato.

A sus 44 años, Alonso volvió a demostrar la temporada pasada que la edad sigue sin afectar a su rendimiento. A pesar del flojo nivel competitivo del Aston Martin en la mayoría de carreras, el asturiano terminó décimo en el Mundial de Pilotos con 56 puntos, superando por tercera temporada consecutiva a su compañero de equipo, el canadiense Lance Stroll, quien terminó decimosexto con únicamente 34 puntos.

Durante las últimas temporadas la escudería británica ha estado muy lejos de los primeros puestos, deambulando por la zona media de la parrilla. Sin embargo, todo puede cambiar con la revolución técnica que entra en vigor este curso, con Aston Martin contando con la ventaja de disponer de Adrian Newey, uno de los mejores ingenieros de la historia y que da motivos para ilusionarse al piloto asturiano.

Alonso buscará volver a brillar como lo hizo en 2023, cuando el coche rindió a un gran nivel, especialmente al principio de temporada, logrando hasta ocho podios y quedándose a las puertas de lograr la ansiada victoria número 33 en el Gran Premio de Mónaco. El primer paso será luchar por podios y triunfos, con el objetivo final de conseguir su tercer Mundial de F1.

En caso de lograrlo, Alonso haría historia, convirtiéndose en el segundo piloto más veterano en proclamarse campeón, tan solo por detrás del argentino Juan Manuel Fangio, quien lo consiguió con 46 años en 1957. Este sería su tercer título, tras los de 2005 y 2006 con Renault, igualando a dos de los mejores pilotos de la historia como el brasileño Ayrton Senna y el austriaco Niki Lauda.

Este año podría ser la última oportunidad del ovetense para hacerse con su tercer título mundial, ya que termina su contrato con la escudería británica y podría poner fin a su carrera deportiva tras más de 20 temporadas en activo. El rendimiento del Aston Martin tendrá mucho peso en esta decisión, por lo que Alonso necesita que el coche ofrezca un rendimiento inmediato.

La primera carrera llegará el 8 de marzo en el Circuito de Albert Park en Australia. A partir de ese momento, todas las escuderías pondrán a prueba el trabajo realizado durante los últimos años, con Alonso confiando en que Aston Martin le permita tener un coche capaz de luchar por victorias y poder soñar.