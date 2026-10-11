Fernando Alonso: "La energía no se desplegaba en el lugar ni el momento correctos"

Fernando Alonso - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) ha asegurado que la energía de la batería "no se desplegaba en el lugar ni el momento correctos" durante la carrera del Gran Premio de Singapur, en la que fue decimosexto saliendo desde el 'pitlane' tras cambiar su sexto turbocompresor del año, y espera que el equipo pueda "revisar" este problema.

"Siempre hay algo más que extraer del coche. Tuvimos un poco de subviraje en la carrera, no logramos solucionarlo. Y luego, tuvimos muchos despliegues de energía problemáticos en la carrera, la batería no desplegaba energía en el lugar correcto ni en el momento correcto, especialmente después del 'virtual safety car', señaló en declaraciones a los medios oficiales de la Fórmula 1.

Durante la cita en Marina Bay, el asturiano se lamentó de las malas prestaciones del motor Honda. "La energía... Es tan ridículo este motor", dijo por radio. Ya en frío, se mostró más cauto. "Perdimos muchos puestos y mucho terreno por la falta de despliegue, tenemos que revisarlo", advirtió.

Por último, el bicampeón del mundo hizo un balance de la gira asiática. "Sumamos puntos en Malasia, así que ha sido un buen triplete, pero ha sido exigente por las condiciones, la humedad, especialmente para los mecánicos y todos en el equipo, así que esperamos darles un mejor momento en la próxima carrera", finalizó.