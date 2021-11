Fernando Alonso: "En el fútbol, si tocas el balón con la mano en el área es penalti siempre"

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Alpine) hizo un símil futbolístico para explicar la polémica surgida por los adelantamientos ilegales y recordó que "si tocas el balón con la mano en el área es penalti siempre", algo que no se discute todos los fines de semana.

El asturiano mantuvo su postura ante la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) tras lo sucedido en Austin. "Hay que devolver la posición si te sales fuera de pista. No cambio nada de lo que dije en la radio. Hay que devolver la posición si te sales fuera. Si llevamos este tema a la reunión de pilotos, diré lo mismo", incidió Alonso.

"Insisto en que no se puede tocar el balón con las manos en el área y no se discuten las normas en cada partido. Si tocas el balón con la mano en el área es penalti siempre", agregó el bicampeón del mundo, que está "abierto" a discutir lo que quieran, pero no este tema.

"Estoy abierto a lo que quieran decir en la reunión, pero no pretendo que se hable de eso. Hay muchas otras cosas que deben ser discutidas. Todos tratamos de hacer este deporte lo más justo posible y a veces los problemas vienen por la propia naturaleza del circuito", comentó el ovetense.

"Las respuestas siempre son constructivas y positivas, todos queremos correr limpio y corregir los problemas", sentenció el piloto de Alpine, que se centró en las posibilidades de cara al Gran Premio de México, que se disputa este domingo en el circuito de Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Sabemos por qué se rompió el alerón", explicó en relación a Austin. "Fue por puro desgaste del material y hemos reforzado esa pieza para el resto de la temporada. Creo que el asfalto y los baches nos afectaron mucho durante el fin de semana. A ver si aquí volvemos más fuertes. Entrar en los puntos es nuestro objetivo en un fin de semana normal", afirmó Alonso.