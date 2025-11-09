Fernando Alonso: "No puedo ser del todo sincero, pero creo que todos mejoran bastante"

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) no pudo ser "del todo sincero" con la bajada de rendimiento de su monoplaza durante este fin de semana en el Gran Premio de Sao Paulo, pero lamentó que "todos" los demás equipos "mejoran bastante".

"No puedo ser del todo sincero, pero creo que todos mejoran bastante", apuntó a los medios después de la cita brasileña, al ser preguntado por su buena actuación en el Sprint, donde terminó sexto, y su bajo rendimiento sábado por la tarde y el domingo.

"No tuvimos mucho ritmo, sabíamos que iba a ser una carrera difícil, salimos con los duros por ver si teníamos ahí una ventaja estratégica o hacer algo diferente, si hacíamos lo mismo que los demás íbamos a acabar detrás de ellos", añadió en declaraciones a Dazn, después de ser decimocuarto en Interlagos.

Alonso se tuvo que quedar con al menos haberlo intentado, en el juego de la estrategia, cerca de haber podido pelear por los puntos. "Lo intentamos, no funcionó, yo creo que los duros no iban muy bien en esa parte de la carrera, pero lo intentamos por lo menos", dijo.

"Pero lo intentamos, prefiero quedar el13 o el 14 intentando algo que el 12 no intentando nada. Creo que [al final] Lawson tenía mucha degradación y frenó a todo el grupo, casi llegamos a ellos. Cuatro o cinco vueltas más hubiese estado interesante", añadió.