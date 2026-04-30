Fernando Alonso: "No tenemos ninguna actualización de potencia, pero sí de fiabilidad y vibraciones"

Archivo - Fernando Alonso, piloto de Aston Martin. - DPPI / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) ha afirmado este jueves que "no" tienen en su equipo "ninguna actualización de potencia" de cara al Gran Premio de Miami (Estados Unidos), cuarta parada del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, pero que "sí" han evolucionado al respecto de la "fiabilidad" y de las "vibraciones" en su coche.

"La verdad es que hemos descansado. Aunque las cuatro semanas parece que son muchas, han parecido más dos o tres. He echaba de menos una semanita más de relax. Pero sí que hemos estado activamente trabajando con Honda en Japón para, por lo menos, mejorar las vibraciones. No tenemos ninguna actualización de potencia, pero sí que tenemos de fiabilidad y de vibraciones", declaró Alonso a DAZN en el 'corralito' de prensa.

"Así que un pasito cada vez, ojalá lo podamos ver aquí. Y luego, sí, conducir un poco en Paul Ricard, el coche de Le Mans y poco más. Y algo de simulador, así que con ganas de subirme al coche ya", resumió el piloto ovetense su último mes alejado del bullicio de la F1.

No obstante, la reanudación del Mundial no parece halagüeña para su escudería. "Será difícil, no vamos a mentir. Como digo, no tenemos ninguna mejora de prestaciones respecto a Suzuka y sabemos que podemos estar en la cola de la parrilla. Pero tenemos que seguir unidos, tenemos que seguir viendo lo que podemos hacer y aquí intentaremos mejorar las vibraciones del motor y que no tengamos esos problemas ya", subrayó el asturiano.

Luego abogó por "intentar aprovechar cualquier oportunidad que se presente en el Sprint y en la lluvia del domingo si al final llega". "Y de las normas de la FIA, veremos; porque la verdad es que leyendo todas estas cuatro semanas pensé que iban a mejorar mucho. Pero ahora he tenido una reunión con el equipo y digo: 'Explicadme, si volvemos a Suzuka otra vez, ¿cuándo tengo el 'clipping'?, ¿cuándo va a cortar el motor?'", relató.

"Me dijeron: 'Antes de lo que hacía en Suzuka'. Y digo: 'Entonces, ¿cómo es?'. Y me dijeron: 'Hay un poco de confusión del 'superclipping', de cuando de verdad frena el motor a cuando llega el clip normal, que es cuando quitas la batería'. Entonces, creo que se ha puesto un poco en la balanza uno sobre otro; vamos a tener menos de uno, pero más del otro", dijo.

"Estas reglas siempre van a favorecer el ir lento en las curvas, para recargar y luego ir rápido en las rectas. Así que, vamos a darle tiempo, vamos a probarlo en la pista este fin de semana y a ver si el domingo tenemos una buena sensación de mejora", confió Alonso finalmente.