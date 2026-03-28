Fernando Alonso: "No vamos a ver ningún cambio en las próximas diez carreras"

Fernando Alonso en Suzuka - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin), que partirá penúltimo este domingo en el Gran Premio de Japón, ha asegurado que "no" van a ver "ningún cambio" en el coche en las próximas diez carreras porque "los milagros no existen", aunque ha afirmado que el equipo está "trabajando fuertemente" y "no está sentado en una silla mirando los árboles".

"Han sido complicadas las dos primeras carreras. Ha sido complicado aquí en Japón de momento el fin de semana. Y serán complicadas las próximas diez y las de adelante, que no vamos a ver ningún cambio. Estamos trabajando fuerte para mejorar la situación, pero en la Fórmula 1, de fin de semana a fin de semana, los milagros no existen, así que intentaremos trabajar. La primera parte del año va a ser muy dura y la segunda mitad, ojalá, un poco mejor", señaló en declaraciones a DAZN.

El asturiano explicó que el AMR26 no presenta grandes problemas, pero insistió en que lo grave es que no es competitivo. "Prefiero tener el McLaren, que tiene inconvenientes grandes y va rápido cuando sales a la pista. Tener un fin de semana fiable y estar de los últimos no te ofrece ninguna satisfacción. Pero el equipo no está sentado en una silla mirando los árboles, está trabajando fuertemente", recalcó.

"Lo que pasa es que en Fórmula 1 las cosas no pasan de la noche a la mañana: necesitas meses de trabajo, necesitas proyectos totalmente reconfigurados y apuntados a lo mejor en una dirección opuesta a la que habías iniciado en su día. Todo esto llevará unos meses, yo creo que hasta el verano o después del verano veremos una situación muy parecida cada fin de semana", manifestó.

El bicampeón del mundo también reconoció que el aplazamiento de los Grandes Premios de Baréin y de Arabia Saudí no van a favorecer mejoras en el coche. "Nos va a venir igual. Vamos a estar un mes trabajando por mejorar, pero la línea de trabajo ya está marcada, ya está clara. Lo único que vamos a evitar es hacer últimos en Baréin y últimos en Yeda", se resignó.

"Es la ventaja de tener dos carreras menos. Pero no es que por tener un mes más vayamos a trabajar más. El nivel de trabajo iba a ser el mismo: todas las horas disponibles de aquí a Miami. Pero en Miami no vamos a tener resultados de ese trabajo, porque ese trabajo es para tres o cuatro meses vista. En Miami vamos a tener el mismo coche que aquí, pero no quiere decir que de aquí a Miami no vayamos a encontrar soluciones que se van a aplicar para la segunda parte de la temporada", subrayó.

Además, analizó los cambios que se han producido en la conducción con el nuevo reglamento de la Fórmula 1. "Desapareció un poco Suzuka, como desapareció también la curva rápida de Australia, donde veíamos siempre imágenes espectaculares, la 10 y la 11. Desaparecerá Yeda, desaparecerá Eau Rouge, desaparecerán todas las curvas del campeonato", advirtió.

"Es una nueva Fórmula 1 que te puede gustar más o menos, pero las curvas rápidas ahora son puntos de recarga. Ahí recargas la batería y luego en las rectas tienes un poquito más de potencia, así que el piloto lo único que hace es no empujar en las curvas. Es un poco frustrante", reconoció.