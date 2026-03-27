Fernando Alonso: "El objetivo en Japón es completar todas las vueltas"

Fernando Alonso - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) ha asegurado que los miembros de Honda, que les suministran los motores, están atravesando "un momento difícil" y hay que "apoyarles", además de indicar que el objetivo el domingo en la carrera del Gran Premio de Japón es "completar todas las vueltas".

"Es la carrera de casa para Honda. En un momento difícil como el que estamos atravesando, hay que estar aquí, hay que apoyarles y ojalá acabar la carrera por primera vez este año, completar todas las vueltas es el objetivo", señaló en declaraciones a DAZN.

Además, el asturiano reconoció que a pesar de probar alguna pieza nueva en el AMR26 en Suzuka todavía no ha experimentado mejoría. "En las FP2 no hemos tenido grandísimas sensaciones en cuanto al coche, sigue siendo un poco lo mismo que teníamos. Hemos traído alguna pieza de mejora. En las pruebas o las vueltas que he hecho ahora no he notado gran cosa, así que estamos un poco todavía muy atrás en cuanto a prestaciones y hay que trabajar esta noche para mejorar", indicó.

En otro orden de cosas, el bicampeón del mundo se mostró muy feliz por el nacimiento de su primer hijo. "Salió bien, afortunadamente, tanto la mamá como el bebé están bien. Estoy muy contento, es un momento superfeliz, muy especial. Ahora ya al trabajo, a ver qué se puede hacer aquí", explicó.

"Estoy bien, con un poco 'jet lag' porque he aterrizado solamente esta mañana y aquí estamos. Hemos hecho las FP2 ahora y en unas horitas a dormir, que me he saltado la noche europea", afirmó. "Nunca te imaginas nada en particular. Todo viene como viene y tienes un poco de estrés y preocupación de que todo saliese bien", concluyó.