Fernando Alonso: "El plan sería intentar completar la carrera"

Fernando Alonso - Wan Mikhail Roslan/ZUMA Press Wi / DPA

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) ha asegurado que su único objetivo este domingo en el Gran Premio de China será "intentar completar la carrera", además de afirmar que "el vaso está bastante vacío" y que la situación sigue siendo "mala", aunque está convencido de que "la fiabilidad se encontrará tarde o temprano".

"El plan sería intentar completar la carrera, sería bueno ver la bandera a cuadros por primera vez. La hemos visto hoy los dos coches, pero en la esprint. A ver si mañana con uno de los dos podemos ver la bandera a cuadros", señaló en declaraciones a DAZN.

Respecto a la carrera corta, el asturiano reconoció que no pudieron hacer una lectura excesivamente positiva. "No aprendimos mucho. Hicimos la mejor vuelta ayer y hoy también, pusimos tres juegos de neumáticos así que tuvimos tres oportunidades de optimizar un poco la vuelta. Esto es lo que había hoy", indicó.

En este sentido, el bicampeón del mundo es consciente de que al AMR26 todavía le queda mucho por mejorar. "El vaso está bastante vacío por mucho que lo miremos. Cada paso adelante que damos, añadimos una gotita, a ver si lo podemos ver medio lleno en unas carreras", subrayó, asegurando que aún "queda tiempo".

"Por lo menos hemos podido completar la carrera con los dos coches, es la primera vez que consigo hacer la tanda larga sin problemas. Estoy contento, seguramente hayamos recogido datos importantes para el equipo. Pero la situación sigue siendo mala y tenemos que mejorar mucho. Como dije el jueves, la fiabilidad se encontrará tarde o temprano, las prestaciones creo que van a llevar más tiempo, meses incluso", finalizó.