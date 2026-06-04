Ferrari enfrenta su favoritismo en el lujo de Mónaco al dominio de Mercedes

Archivo - Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 de 2025. - Javier Jimenez / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio de Mónaco, sexta prueba del Mundial de Fórmula 1, marca el inicio de la gira europea del calendario, en el mítico circuito urbano por las calles de Montecarlo, que parecen beneficiar a los Ferrari, aunque deben sobreponerse al dominio de Mercedes en el inicio del campeonato, con un Kimi Antonelli liderando con margen.

Tras un parón de casi dos semanas, el 'Gran Circo' vuelve a escena con Antonelli en racha tras su cuarta victoria consecutiva en el último GP celebrado en Montreal. El italiano dio otro golpe en la mesa en el Circuito Gilles Villeneuve y suma ya 131 puntos -4 victorias y 5 podios en las 5 primeras carreras-, por los 88 que posee su compañero, el inglés George Russell.

El británico sufrió en Canadá el primer abandonó de la temporada debido al sobrecalentamiento de la batería, un problema mecánico que genera las primeras dudas en Mercedes, que han sido los grandes dominadores de las primeras cinco carreras con cinco triunfos. Y es aquí donde Ferrari quiere aparecer para romper esa hegemonía.

En el 'paddock' sitúan a los de Maranello como los favoritos para ganar en las calles de Montecarlo, dada la superioridad del SF-26 en las curvas de media y baja velocidad. Además, no habrá 'Modo Recta' en el GP por orden de la FIA, por lo que en un trazado donde adelantar es muy arriesgado, los neumáticos y la estrategia serán claves.

Charles Leclerc, recién renovado, corre en casa después de lograr la victoria en 2024 y subirse al segundo escalón del podio el año pasado, y ahora tiene otra oportunidad para dar un mordisco en la clasificación, después de meterse en el 'top 5' en cuatro de las cinco primeras carreras.

Ferrari quiere volver a lo más alto del cajón, algo que no logran desde México 2024 -cuando ganó Carlos Sainz-, también con un Lewis Hamilton que fue segundo en Canadá y que solo ha saboreado la victoria un domingo en dos ocasiones desde el Mundial que perdió en la última carrera de 2021 -es el piloto en activo con más triunfos en Montecarlo (2008, 2016 y 2019)-.

Más atrás parecen estar McLaren y Red Bull. Los de Woking sufrieron el segundo doble abandono de la temporada; Lando Norris, por un problema en el motor y Oscar Piastri, por un incidente con Alex Albon (Williams). Este domingo, en el que será su Gran Premio número 1000, defienden victoria tras la lograda por el inglés en 2025 y necesitan sumar una buena cantidad de puntos, ya que están a 73 y 83, respectivamente, del líder.

En el equipo de la marca de bebida energética se las prometían felices en Miami, con el neerlandés Max Verstappen remontando al quinto lugar tras hacer un trompo, pero en Canadá, pese al tercer lugar del tetracampeón, sufrieron más de lo esperado. Isack Hadjar también sumó en Canadá, pero ya ven como los Alpine se acercan peligrosamente desde una zona media que mejora cada semana.

En un Gran Premio que se suele decidir el sábado -en los últimos 10 GP ha ganado el piloto que se hizo con la 'pole'- y que el domingo deja el ya tradicional 'trenecito', los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) esperan también darse una alegría que maquille un inicio negativo, especialmente para los bólidos verdes.

Ambos quieren disimular sus claras carencias a base de talento y habilidad, características que Mónaco premia al alza. El madrileño, que volvió a meterse en puntos en Canadá, tiene un coche que se mueve mejor en curvas lentas; y el asturiano, que ya rozo la '33' en 2023 en este trazado, es experto en hacer de la inferioridad una virtud, y Montecarlo ayuda y mucho a la enésima hazaña del bicampeón del mundo con el AMR26.

--HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE MÓNACO 2026:

-Viernes 5 de junio.

Entrenamientos Libres 1 13.30.

Entrenamientos Libres 2 17.00.

-Sábado 6.

Entrenamientos Libres 3 12.30.

Calificación 16.00.

-Domingo 7.

Carrera 15.00.