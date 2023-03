Ferrari, Mercedes y la ilusión de Aston Martin combaten el favoritismo de Red Bull

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El neerlandés Max Verstappen y su equipo Red Bull vuelve a partir como favoritos para hacerse con los títulos del Mundial de Fórmula 1 de 2023, un año para el que Fernando Alonso ha recuperado la ilusión con Aston Martin y espera situarse a la altura de Mercedes y Ferrari, que deben ser las opciones para romper el monopolio de la escudería austriaca, con un Carlos Sainz preparado para dar un paso al frente.

Parece que el Mundial que arranca este viernes en el Circuito Internacional de Baréin irá por los mismos derroteros que el curso pasado, con un 'Mad Max' muy dominador sobre el papel. El bicampeón del mundo dominó con su RB23 la primera jornada de los test oficiales de pretemporada en Sakhir, mientras que en su segundo y el último día de ensayos quedó muy cerca de un sorprendente Guanyu Zhou (Alfa Romeo).

Verstappen está dispuesto a convertir el 'Gran Circo' de nuevo en su 'jardín', sin dar opciones al resto desde el inicio. En 2022 elevó el récord de victorias en una misma temporada a 15, y se impuso por 146 puntos a Charles Leclerc (Ferrari). Además, su superioridad, junto al apoyo de su fiable escudero Sergio Pérez, permitió a los de la bebida energética romper el dominio de Mercedes en el Mundial de Constructores, el cual se adjudicaron en los ocho años previos.

Su carácter más estratega y frío, sin perder su esencia algo 'alocada' al volante, le convierten en un piloto sin aparentes puntos débiles, junto a un RB23 que no parece que le vaya a dar la espalda y que marca el listón para el resto de aspirantes. Solo dos escuderías arrancan como serios candidatos a conquistar su trono, Ferrari y Mercedes, con la tarea de impedir que Red Bull repita o mejore el cuatrienio dorado (2010-2013) con cuatro 'dobletes' (Mundial de pilotos y constructores en un mismo año) gracias al retirado Sebastian Vettel.

La 'Scuderia' está ante la enésima oportunidad de demostrar que es el equipo competitivo que no se ve en la pista desde 2007, cuando su piloto Kimi Raikkonen se erigió como campeón mundial. Su empeño no cesa y este curso, con Fréderic Vasseur como jefe de equipo, repite la fórmula Leclerc-Sainz para asaltar la corona. En pretemporada, los italianos fueron consistentes y dejaron ver cierta mejoría en una fiabilidad que les condenó en 2022.

Sin embargo, ellos mismos deben ser conscientes de que esto no significa nada, ya que el año pasado comenzaron a un nivel altísimo, también con unos test prometedores, y después se desinflaron con errores banales. En un box sin piloto número uno ni líder, Leclerc y Sainz parten, a priori, con las mismas armas para colocarse en lo más alto. Tanto el monegasco como el español terminaron arriba rodando en la misma décima en los test de Baréin, siempre al 'rebufo' de Red Bull.

La candidatura de Leclerc se 'cayó' muy pronto en 2022, por lo que el nuevo curso es de nuevo una motivación e ilusionante, siempre y cuando Ferrari le aporte las herramientas necesarias para ser campeón. Una lucha en la que también debe estar Carlos Sainz, ya más adaptado a su SF-23 y al que el trabajo y su talento le tendrían que aportar solidez. El año pasado ya elevó a 15 el número de podios, y celebró su primer triunfo en la división de honor.

Su reto particular será mejorar el rendimiento de su compañero, como ya hiciera en 2021, con un coche mejorado y que espera ser más competitivo en la puesta en marcha en Baréin que en los test, donde parece que no desvelaron todos sus puntos fuertes. El madrileño debe mostrar su mejor versión, con ambición por estar arriba y mirar de tú a tú un título del que no está tan lejos.

FERNANDO ALONSO ILUSIONA CON EL DIAMANTE EN BRUTO DE ASTON MARTIN

Mercedes volverá a la carga como aspirante al título, ya sin ser la escudería que ha metido 'miedo' en la última década. Lejos de ser la referencia, el objetivo del equipo alemán será volver, al menos, a ser lo que fue, y 2023, un año sin apenas cambios permitidos en los monoplazas, podría ser su temporada. Finalizaron en buena forma el 2022 y Lewis Hamilton quiere volver a verse en las quinielas por el que sería su octavo título, superando a Michael Schumacher.

No parece que estén tan lejos de Red Bull, aunque los test evidenciaron que les falta algo de velocidad. Además, sufrieron algún que otro problema de fiabilidad que esperan no sea preocupante durante la temporada. George Russell, que amenazó el año pasado la jerarquía de Hamilton con un buen rendimiento final, quiere quitarse el cartel de 'rookie' que le persigue, con el prestigioso Mundial de Constructores como parte del objetivo de la escudería.

Aunque la sensación de la pretemporada ha sido Aston Martin. Los británicos han logrado crear un diamante en bruto al que Fernando Alonso, a sus 41 años y en 20ª temporada, le saca, de momento, el máximo partido. El AMR23 se codeó con los candidatos al título, más rápido incluso que los Ferrari en la simulación de carrera en Sakhir, con bastante ventaja sobre una 'clase media' de la que deberían despegarse sin problemas.

Aspiran a ser ese cuarto coche de la parrilla, con opciones incluso de festejar algún podio durante la temporada. Y contar con el bicampeón asturiano sin duda es un plus. Como el piloto con más Grandes Premios disputados (356), 32 victorias y 101 podios, Alonso mantiene viva la ilusión, con la motivación y el hambre intactos, dispuesto a luchar entre los mejores.

BARÉIN ABRE UN MUNDIAL APASIONANTE

El trazado de Sakhir, que debutó en el calendario en 2004, sube el telón de la nueva temporada este fin de semana. Sus 5.412 kilómetros de circuito en el desierto, donde se disputarán las 57 vueltas de la carrera este domingo -Pedro de la Rosa mantiene la vuelta rápida (1:31.447)- permitirán la puesta de largo de un Mundial que se antoja apasionante.

Leclerc y Sainz hicieron 'doblete' en la edición de 2022, en un circuito en el que Alonso se ha subido al primer cajón en tres ocasiones (2005, 2006 y 2010). Aunque Ferrari es la escudería más laureada (7) en el trazado del desierto, es el británico Lewis Hamilton el que ha celebrado más triunfos (5) en Sakhir. Los compuestos que llevará Pirelli estarán entre el C1 (más duros) y el C3 (blandos), en una pista donde la degradación será clave, con temperaturas máximas que rondarán los 30º.

--HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE BARÉIN 2023

-Viernes 3 de marzo.

Entrenamientos libres 1: 12.30.

Entrenamientos libres 2: 16.00.

-Sábado 4.

Entrenamientos libres 3: 12.30.

Calificación: 16.00.

-Domingo 5.

Carrera: 16.00.